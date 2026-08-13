La Feria de Artesanía 'Verano Sur' afronta sus últimos días en el Faro de Maspalomas

La 19ª Feria de Artesanía de Gran Canaria Verano Sur afronta sus últimos días en las inmediaciones del Faro de Maspalomas, donde residentes y turistas todavía pueden recorrer los puestos y adquirir productos realizados por artesanos de la isla. La muestra permanecerá abierta hasta este domingo 16 de agosto, en horario de 17.00 a 23.00 horas.

La cita reúne propuestas vinculadas tanto a oficios tradicionales como a líneas de creación más contemporáneas. Su ubicación en uno de los principales enclaves turísticos de Gran Canaria marca también el perfil de buena parte del público, con visitantes extranjeros que recorren las carpas durante su estancia en el sur de la isla y residentes procedentes de otros municipios.

Del trabajo tradicional a las nuevas formas de creación

Entre los participantes se encuentra el carpintero José Díaz, que trabaja la madera de forma manual y elabora aperos de labranza, queseras, yugos, timones para bueyes, cuchillos canarios e instrumentos musicales. Estos últimos, diseñados para imitar el canto de los pájaros, figuran entre las piezas que más llaman la atención. "Es lo que más éxito está teniendo", señala mientras muestra el sonido de sus pequeñas flautas.

Puesto de carpintería tradicional de la mano de José Díaz. / LP/DLP

Díaz también pone el foco en la continuidad de su oficio y lamenta la falta de relevo generacional. Según explica, no queda otro artesano en la isla que realice el mismo trabajo de manera completamente manual y sin torno, una circunstancia que sitúa su participación en estas ferias como una vía para mostrar al público técnicas que forman parte de los oficios tradicionales.

Piezas pequeñas para los turistas: mayor facilidad para transportar en el equipaje

El perfil de los compradores influye en el tipo de producto que encuentra mayor salida durante la feria. Los artesanos coinciden en que los objetos de dimensiones reducidas resultan más fáciles de vender entre los turistas, ya que pueden transportarlos con mayor comodidad en el equipaje.

Algunos profesionales adaptan incluso parte de su producción a esta demanda. Mascotas Yoago, que nació con una actividad vinculada a la juguetería, orienta ahora una parte de su trabajo a juegos y elementos de madera para gatos. Junto a piezas destinadas al hogar, también ofrece artículos de menor tamaño, como lámparas de madera con forma de gato.

Reciclaje y nuevos usos para objetos cotidianos

La feria incluye además propuestas basadas en la reutilización de materiales. Héctor Fuenzalida, bajo la marca Yo Fui Tenedor, transforma tenedores, teteras y otros objetos usados en esculturas y nuevas piezas decorativas. "El público conecta de forma directa con este tipo de creatividad", señala sobre la respuesta de los visitantes.

La oferta no se limita al público extranjero. Aunque entre sus clientes figuran visitantes procedentes de Alemania, Francia, los países nórdicos e Inglaterra, también desarrolla piezas destinadas al mercado local, con referencias a los deportes tradicionales canarios y a las parrandas.

Del sur a la capital, dos públicos distintos

La artesana Saasil González participa por primera vez en la edición Verano Sur con su marca Wikicostura, especializada en ganchillo, aunque ya acudió a la muestra de San Telmo. Su experiencia le permite distinguir el comportamiento de los compradores en ambas citas. "Son muy distintas y para públicos muy diferentes", explica.

González señala que en el sur predomina el comprador turístico, entre ellos visitantes polacos y alemanes, que buscan sobre todo complementos o recuerdos. Frente a ese comportamiento, apunta que en San Telmo los residentes acuden con mayor frecuencia para comprar regalos de Reyes.

Una muestra de la diversidad del sector

Junto a estos productos, los visitantes encuentran joyas, velas, cerámica, bolsos, camisas, muñecos de ganchillo, juguetes, jabones y cestas. La variedad refleja la convivencia dentro de la artesanía insular de técnicas tradicionales, nuevos diseños y productos que responden a usos y públicos diferentes.

El contacto directo con los profesionales permite además conocer cómo se realiza cada pieza y las técnicas que intervienen en su elaboración. La música que acompaña las tardes completa la actividad en el entorno del Faro de Maspalomas, donde los puestos continuarán abiertos durante los últimos días de la muestra.

Últimos días junto al Faro de Maspalomas

La Feria de Artesanía de Gran Canaria Verano Sur cerrará su 19ª edición este domingo 16 de agosto. Hasta entonces, el público podrá visitarla entre las 17.00 y las 23.00 horas y conocer una oferta que combina oficios tradicionales, reutilización de materiales y nuevas líneas de producción artesanal.

La feria cuenta con la promoción y financiación del Cabildo de Gran Canaria, a través del Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac), y con la organización de Infecar, Feria de Gran Canaria. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana colabora también en la celebración de la muestra.