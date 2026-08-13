El folclore canario toma Lanzarote de Valleseco este domingo

El barrio de Lanzarote, en Valleseco, acogerá este domingo 16 de agosto, a partir de las 12.00 horas, la cuarta edición del Festival Folclórico Los Labradores de Valleseco, una cita dedicada a la música tradicional canaria que forma parte de las fiestas en honor a Santa Rosa de Lima.

La formación anfitriona, Los Labradores de Valleseco, compartirá escenario en esta edición con Los Medianeros de Gran Canaria, agrupación con una trayectoria de tres décadas vinculada a la interpretación y difusión del folclore del Archipiélago.

El festival alcanza así su cuarta edición con un programa centrado en las expresiones musicales y las tradiciones populares de las islas. La jornada busca acercar este patrimonio cultural tanto a los vecinos del municipio como a quienes visiten el barrio durante las fiestas.

Los Medianeros, tres décadas de trayectoria

Los Medianeros de Gran Canaria celebraron en 2025 su 30.º aniversario. La agrupación nació en 1995, en el municipio de Teror, por iniciativa de Aurelio del Rosario, conocido como Yeyo, junto a Francisco Arencibia, Raúl Ortega, Adolfo Domínguez, Salvador Torres, Juan Naranjo, José Sosa, José Naranjo y Luis Montesdeoca Ojeda.

A partir de aquel grupo se constituyó la Asociación Cultural y Grupo Folklórico Los Medianeros de Gran Canaria, que desde entonces ha desarrollado una trayectoria ligada a la conservación y divulgación de la música y las costumbres tradicionales canarias.

Su participación en el encuentro de Valleseco permitirá reunir sobre el mismo escenario a dos formaciones con una prolongada vinculación con el folclore insular.

Los Labradores, vinculados a Valleseco desde 1972

La historia de Los Labradores de Valleseco se remonta a 1972, cuando un grupo de amigos del barrio del Zumacal, aficionados a la música canaria y encabezados por Francisco Pérez Nuez, conocido como “Pacuco”, comenzó a reunirse para interpretar repertorio tradicional.

En la actualidad, la agrupación está integrada por una treintena de componentes y dirigida por Abel Castellano. Su actividad mantiene como eje el repertorio, las formas y las tradiciones asociadas a la música popular del Archipiélago.

El festival organizado por el grupo permite dar continuidad a esa labor y ofrecer un espacio de encuentro en torno a las manifestaciones musicales que forman parte de la cultura popular de Canarias.

Una cita dentro de las fiestas de Santa Rosa de Lima

El IV Festival Folclórico Los Labradores de Valleseco tendrá lugar en la plaza del barrio de Lanzarote y se integra en el programa festivo dedicado a Santa Rosa de Lima.

La celebración cuenta con la colaboración del Colectivo Vecinal de Lanzarote, el Ayuntamiento de Valleseco, la Federación de Folclore de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y Canarias Crea.

La cita reunirá desde el mediodía a Los Labradores de Valleseco y Los Medianeros de Gran Canaria en una jornada que combina música, tradición y la trayectoria de dos agrupaciones dedicadas a mantener y transmitir el folclore canario.