Gran Canaria entra en alerta por incendios ante temperaturas de hasta 37 grados: estas son las restricciones

Gran Canaria afronta desde las 11.00 horas de este jueves, 13 de agosto, un nuevo episodio de altas temperaturas y elevado riesgo de incendios forestales. El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por incendios en Gran Canaria y Tenerife y, de manera paralela, ha activado la prealerta por temperaturas máximas en ambas islas.

La previsión meteorológica contempla que los termómetros puedan superar de forma generalizada los 34 grados en las cumbres y el interior de la mitad suroeste de Gran Canaria, con registros que podrían alcanzar puntualmente los 37 grados. Un escenario al que se sumarán el viento y una humedad relativa muy baja, factores que elevan considerablemente el peligro de propagación de un incendio.

Ante estas condiciones, el Cabildo de Gran Canaria ha actualizado también la situación de alerta insular y mantiene diferentes restricciones destinadas a reducir las posibilidades de que se origine un fuego. Las medidas afectan a las zonas situadas por encima de los 600 metros de altitud en el norte de la isla y de los 400 metros en el sur.

Riesgo de incendio «muy alto»

El episodio de calor afectará especialmente a las medianías y cumbres de las islas centrales, con mayor incidencia en las vertientes orientadas hacia el oeste, sur y este.

En Gran Canaria, además de las temperaturas que podrían alcanzar los 37 grados, se espera viento de moderado a fuerte, con componente nordeste a sureste en la mitad oriental y noroeste a suroeste en la occidental.

La humedad relativa, por su parte, se mantendrá muy por debajo del 30 % en las cumbres y medianías altas tanto de Gran Canaria como de Tenerife. La combinación de estos factores sitúa el riesgo de incendio forestal en valores muy altos en las dos islas, de acuerdo con el índice IPIF elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Tenerife, las temperaturas superarán de manera generalizada los 30 grados en cumbres y medianías del oeste y sur, con posibilidad de alcanzar localmente los 34 grados.

Mientras Gran Canaria y Tenerife se encuentran en alerta por incendios, las islas occidentales permanecen en situación de prealerta.

Prohibido hacer fuego y acceder a terrenos forestales

En Gran Canaria, la actualización de la alerta mantiene un amplio paquete de restricciones. Mientras permanezca vigente, está prohibido encender fuego en espacios abiertos, incluidas las áreas recreativas, zonas de acampada, albergues y áreas de descanso de la red de carreteras. La limitación afecta tanto a instalaciones habilitadas como a dispositivos portátiles.

También permanecen suspendidas las autorizaciones para realizar quemas agrícolas y forestales, desde rastrojos y pastos permanentes hasta restos de poda y trabajos selvícolas.

Otra de las prohibiciones afecta a la pirotecnia. Tampoco podrá utilizarse maquinaria o equipamiento capaz de generar chispas, deflagraciones o descargas eléctricas en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros alrededor de estos. El carboneo y el uso del fuego en la apicultura quedan igualmente restringidos.

Cerrados montes, pistas y senderos

Las medidas afectan directamente a las actividades de ocio en las zonas forestales. No se permite el acceso ni el tránsito por montes y terrenos forestales, incluidas pistas y senderos, salvo en determinados supuestos.

Pueden acceder residentes, servicios públicos, personal de vigilancia, prevención y extinción de incendios y quienes desarrollen labores de pastoreo. La prohibición tampoco alcanza a los terrenos situados a menos de un kilómetro del suelo urbano.

El Cabildo mantiene además restringido el acceso rodado por la GC-216, con excepción de vecinos y servicios públicos. Tampoco pueden utilizarse la Zona de Acampada de Llanos de la Mimbre ni el Área Recreativa de Tamadaba.

A todo ello se suma la suspensión temporal de la actividad cinegética en toda Gran Canaria y la prohibición de arrojar objetos en combustión o cualquier material susceptible de provocar un incendio.

Precaución también ante las altas temperaturas

El Gobierno de Canarias recomienda evitar el ejercicio físico durante las horas centrales del día, permanecer siempre que sea posible en lugares frescos y mantener una hidratación adecuada. También aconseja protegerse del sol, realizar comidas ligeras y regulares y evitar el consumo de alcohol.

La atención debe extremarse con personas mayores y menores, especialmente vulnerables durante episodios de calor intenso.

En materia de incendios, Emergencias insiste en evitar cualquier conducta que pueda generar una ignición: no arrojar colillas o fósforos, no abandonar residuos en zonas arboladas y evitar petardos, voladores o cualquier artefacto que contenga fuego en áreas de riesgo.

En caso de observar humo o fuego en el monte, la recomendación es contactar inmediatamente con el 112 y facilitar la ubicación aproximada del incendio y el punto desde el que se está observando.

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La Dirección General de Emergencias continuará siguiendo la evolución meteorológica y podrá modificar el ámbito territorial o elevar el nivel de activación en función de las próximas previsiones y avisos de la Aemet.