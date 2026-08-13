Gran Canaria moderniza el Ecoparque Norte con un nuevo sistema para transformar residuos orgánicos en abono

El Ecoparque Gran Canaria Norte avanza en la renovación de sus instalaciones con la incorporación de un nuevo sistema de secado térmico destinado al tratamiento del digesto, el material orgánico que se obtiene durante el proceso de biometanización de los residuos. La actuación permitirá convertirlo en un producto seco e higienizado, más fácil de almacenar, transportar y aprovechar posteriormente como abono.

El proyecto, impulsado por el Cabildo de Gran Canaria a través de la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, contempla tanto la instalación de un sistema compacto de secado térmico de capa fina como la sustitución de las centrífugas actuales por equipos de mayor eficiencia.

De los residuos orgánicos a un material aprovechable

Los restos orgánicos que llegan al Ecoparque pasan por un proceso de biometanización del que se obtiene, entre otros productos, biogás y un material de consistencia pastosa conocido como digesto.

Una de las principales dificultades para su gestión es precisamente su contenido en agua. La nueva tecnología permitirá extraer buena parte de esa humedad hasta situarla aproximadamente en un 65 %, según las previsiones del proyecto.

El resultado será un material higienizado y más sencillo de manipular. Además de facilitar su almacenamiento y transporte, el tratamiento abre la puerta a mejorar su utilización posterior como abono o enmienda orgánica.

Más aprovechamiento de la energía del propio Ecoparque

La intervención no se limita al tratamiento del residuo. El nuevo sistema busca también mejorar el aprovechamiento energético de las propias instalaciones.

Al aumentar la eficiencia del secado será necesario destinar una menor cantidad del biogás generado en el Ecoparque a la caldera térmica encargada de producir el calor necesario para el proceso.

De esta manera, parte de ese recurso energético podrá utilizarse para otros usos dentro del complejo. En caso de existir energía excedentaria que no sea necesaria en las instalaciones, podrá verterse a la red eléctrica.

Más de seis millones para mejorar el tratamiento del digesto

Los nuevos equipos se están instalando en la nave de proceso correspondiente a la Fase II de Biometanización del Ecoparque Norte.

La actuación se integra en las obras complementarias que se desarrollan en el complejo y cuyo presupuesto global previsto supera los 10 millones de euros. De esta cantidad, 6.121.845 euros corresponden específicamente a la mejora del sistema de tratamiento y secado del digesto.

El proyecto cuenta, además, con tres millones de euros de financiación procedente del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

Noticias relacionadas

Con esta intervención, el Cabildo pretende avanzar hacia unas infraestructuras de tratamiento de residuos más eficientes en Gran Canaria, aumentando el aprovechamiento tanto de los materiales obtenidos durante el proceso como de la energía generada en las propias instalaciones.