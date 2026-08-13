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Guía destina 1,5 millones a renovar la red de abastecimiento de agua

El Ayuntamiento moderniza 10,5 kilómetros de tuberías y 194 acometidas para reducir averías y mejorar la eficiencia del servicio

Imagen de archivo de una visita del concejal José Manuel Santana, de rojo, a los trabajos en la estación de bombeo de Bascamao.

Imagen de archivo de una visita del concejal José Manuel Santana, de rojo, a los trabajos en la estación de bombeo de Bascamao. / LP/DLP

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José A. Neketan

José A. Neketan

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Guía da un paso decisivo para modernizar la red municipal de abastecimiento de agua al aprobar en un pleno extraordinario la incorporación al presupuesto de 1,5 millones de euros procedentes del Fondo de Mejora del Servicio. La partida, ingresada por la empresa concesionaria en 2023 y pendiente de ejecución, permitirá acometer una de las mayores inversiones realizadas en los últimos años en las infraestructuras hidráulicas del municipio.

La iniciativa contempla la renovación de cerca de 10.500 metros de tuberías y 194 acometidas, con el objetivo de mejorar la calidad del suministro, reducir las pérdidas de agua y minimizar las averías provocadas por el envejecimiento de la red.

El proyecto, redactado por la oficina técnica municipal, actuará sobre varios tramos que presentan un importante deterioro, especialmente conducciones obsoletas de acero, cuya antigüedad está generando incidencias y problemas derivados de la corrosión. Las obras incluyen la renovación de la red de impulsión entre el depósito de Juan García, en la Cuesta de Carballo, y el depósito de La Dehesilla, así como la mejora de las conducciones en los tramos La Dehesilla-La Dehesa, La Dehesilla-Barranco Cardoso, Barranco Cardoso-Cuesta de Carballo y El Gallego-San Felipe.

El primer teniente de alcalde y responsable del área, José Manuel Santana, destacó que la aprobación del suplemento de crédito permite dar salida a unos recursos que tenían como finalidad mejorar el servicio de abastecimiento. Según explicó, estos fondos permanecían sin ejecutarse desde 2023 debido a la tramitación administrativa, "una situación que ahora queda resuelta para transformarlos en inversiones que beneficiarán directamente a la ciudadanía".

El concejal aseguró que el objetivo es "dejar atrás las actuaciones puntuales sobre una red con décadas de antigüedad" y apostar por una renovación integral que permita ofrecer un servicio más seguro, eficiente y con mayores garantías. Asimismo, defendió que los recursos generados por el propio servicio de abastecimiento deben revertir en la mejora de las infraestructuras hidráulicas.

Tras la incorporación de la financiación al presupuesto municipal, el Ayuntamiento iniciará el procedimiento para licitar las obras, con la previsión de que los trabajos comiencen lo antes posible.

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Con esta actuación, el Consistorio avanza en la modernización de la red de abastecimiento y refuerza su apuesta por una gestión del agua más eficiente, sostenible y adaptada a las necesidades actuales del municipio.

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