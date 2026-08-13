Intervención urgente en San Bartolomé de Tirajana para eliminar las ratas de las playas: así lo ha hecho

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana realizó este jueves una actuación urgente de inspección y control de ratas en el litoral del municipio, días después de que los usuarios comunicasen la presencia de estos roedores en las hamacas y playas como las de San Agustín, Las Burras y Playa del Inglés. La intervención de desratización se centró en Playa de Las Burras, el entorno del Balcón de San Agustín y barranco en Playa de San Agustín, la escollera y muros de piedra de Las Burras, la zona de duchas y chiringuito de Las Burras, las tarimas instaladas en las proximidades de las duchas y del chiringuito de esta misma playa, los contenedores de residuos situados sobre la arena, muros del paseo marítimo y parterres, jardines y espacios próximos al litoral, según detalla un informe técnico al que ha tenido acceso este periódico. El Consistorio desvincula la presencia de estos animales de una incidencia en un camión de limpieza que impidió recoger residuos de cartón y plástico, ya que la basura orgánica se ha recogido con normalidad.

La concejalía de Sanidad realizó una actuación de inspección y control de ratas en el litoral del municipio

Esta inspección y control se llevó a cabo tras una petición realizada mediante un oficio por la Concejalía de Turismo, Festejos y Eventos el pasado martes 11 de agosto. En ese documento, la concejalía que encabeza Yilenia Vega solicitó al área de Araceli Armas una inspección sanitaria visual de las zonas afectadas para comprobar la posible presencia de ratas y la valoración de la existencia de posibles focos, madrigueras o acumulación de residuos y alimentos que pudieran favorecer la presencia de estos animales. Si bien durante la jornada de este jueves se llevó a cabo una importante labor de desratización, lo cierto es que la empresa contratada por el Consistorio realiza intervenciones de esta índole en estos espacios del litoral al menos desde el 11 de junio, siendo esta última la sexta que ha realizado en dos meses.

El Consistorio ha llevado a cabo un total de seis intervenciones contra los roedores en los dos últimos meses

Entre las medidas de control aplicadas se encuentran la colocación de producto rodenticida de forma controlada en puntos seleccionados, la instalación de cortacebos de seguridad, tratamientos específicos en las escolleras, muros, rocallas, tarimas, duchas y bajos de contenedores. Esta intervención se volverá a reforzar los días 18 y 20 de agosto con el objetivo de evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y detectar la aparición de nuevos puntos de riesgo. Además de esta actuación de desratización, los autores del informe recomiendan impulsar mejoras en la limpieza y la gestión de los residuos.

La tormenta perfecta

Por su parte, responsables de la concejalía de Turismo señalan que la aparición de estos roedores en las playas se ha podido producir por "una tormenta perfecta" que ha implicado, por un lado, la avería de un camión de recogida de residuos; por otro, la proliferación de colonias felinas que están sobrealimentadas, por lo cual ya no cazan ratas y ratones - interfiriendo así en el equilibrio natural - y por último, el incendio ocurrido el pasado viernes en el Ecoparque Sur, lo que ha imposibilitado que se lleven hasta allí todos los residuos. Es por ello que consideran que esta circunstancia es aislada y no representa la situación habitual en el municipio, donde las playas de gran afluencia turística suelen estar limpias.

Reacciones a lo sucedido

La presencia de ratas ha provocado distintas reacciones, entre ellas la del consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, quien en un comunicado lamentó la situación. “Esta no es la imagen de calidad que corresponde para un destino como el nuestro y, sin duda, afecta al trabajo y pone en riesgo el esfuerzo conjunto de toda la isla en la promoción y en el mensaje que queremos exportar”, señaló. El consejero considera "del todo inaceptable" que una situación de estas características se produzca en uno de los principales reclamos turísticos de la isla y ofreció la colaboración Turismo en caso de que el Ayuntamiento no dispusiese de los recursos de limpieza necesarios.

También se mostró preocupado el edil Samuel Henríquez (en el Consistorio bajo las siglas de NC-BC y ahora escindido a Primero Canarias), quien en otra nota apuntó que el hecho de que "aparezcan ratas en los sectores de hamacas y en nuestras playas no puede considerarse una incidencia menor", al tiempo que calificó la imagen que se proyecta al exterior de "absolutamente impropia". "No podemos permitir que la imagen que se lleve un turista de nuestras playas sea la de una rata junto a una hamaca", concluyó.