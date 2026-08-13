"Están jugando con la seguridad de la gente": vecinos de Jinámar denuncian la parálisis de la reforma de sus viviendas

Vecinos de Jinámar han mostrado esta mañana los desperfectos que arrastra el bloque número nueve de la calle Manuel Alemán Álamo, cuyos pilares presentan un visible deterioro estructural. Con esta protesta, los representantes vecinales han denunciado el incumplimiento de la segunda fase del Proyecto ARRU (Área de Regeneración y Renovación Urbana), que debía reparar los cimientos deteriorados de 389 viviendas de la zona.

"El plan ARRU buscaba mejorar los pilares y el saneamiento para la seguridad y la salud de las personas y no se ha hecho nada", ha asegurado Juan Carlos Cano Herrera, representante de los vecinos del bloque. Otro residente, Manuel Cano, ha sido igual de crítico con la actuación llevada a cabo hasta ahora: en los inmuebles, según denuncia, lo único que se ha hecho es "ponerle un vestido bonito", mientras que "las tripas están por dentro sin tocar". "De nada sirve que le den una mano de pintura si por dentro se está cayendo", ha sentenciado.

La segunda fase del proyecto se firmó en 2018 entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Telde. Ocho años después de aquel acuerdo, las obras de reparación de las viviendas siguen sin completarse.

El plan contemplaba una actuación integral sobre la edificación y la urbanización de la zona, junto con una mejora del trabajo social orientada al bienestar y la convivencia vecinal. Entre las actuaciones previstas figuraban intervenciones en fachadas, juntas de dilatación, la oxidación de celosías metálicas y barandillas de balcones, así como la disparidad en carpintería y cerramientos. El proyecto incluía también la reparación de las deficiencias detectadas en las instalaciones eléctricas de ascensores y azoteas.

A la falta de ejecución de las obras se suma ahora la exigencia vecinal de explicaciones sobre el destino del dinero aportado. El ARRU cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros, cofinanciado por el Ayuntamiento de Telde, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y el Estado. A esta financiación pública se suma la aportación vecinal, equivalente al 2% del total de la inversión, además del pago del recibo del agua.