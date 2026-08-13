Mogán destina 1,5 millones de euros a transformar un edificio inacabado en 44 viviendas protegidas

El Ayuntamiento de Mogán ha adquirido un edificio situado en la calle Guardia Juan Martín Quesada, en el casco histórico del municipio, gracias a una subvención de 1,5 millones de euros concedida por el Gobierno de Canarias, que destinará a una promoción de 44 viviendas protegidas, en el marco de una financiación global de 2,5 millones destinada al municipio para impulsar actuaciones que ayuden a mitigar la emergencia habitacional.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, han visitado el edificio inacabado para conocer el estado de esta actuación.

“El Gobierno de Canarias ha cumplido con el compromiso adquirido al inicio de la legislatura con una financiación de 2,5 millones de euros que nos ha permitido adquirir este edificio y avanzar ya en la redacción del proyecto básico. Seguimos trabajando conjuntamente para que esta promoción pueda ejecutarse lo antes posible”, ha expresado Bueno, quien ha recordado la próxima la adquisición de otro inmueble en el casco histórico y las viviendas protegidas proyectadas en Veneguera, enmarcadas en el Plan Municipal de Vivienda.

Además, Bueno ha señalado que esta actuación se suma al próximo inicio de las obras de las 23 viviendas protegidas de Arguineguín, que cuentan con una aportación del Gobierno de Canarias de 750.000 euros. Actualmente, el Ayuntamiento dispone del proyecto básico de esta actuación y trabaja en la contratación del proyecto de ejecución, paso previo a la licitación de las obras.

Emergencia habitacional

“Quiero agradecer al Ayuntamiento de Mogán su apuesta por dar respuesta también a la emergencia habitacional. Hay ayuntamientos que se han puesto manos a la obra y que están siendo propositivos para afrontar el principal problema que hoy tienen los canarios y canarias, que es poder acceder a una vivienda digna”, ha manifestado Rodríguez.

El consejero ha recordado que esta actuación fue identificada como una oportunidad al inicio de la legislatura, al tratarse de un edificio inacabado que podía recuperarse para incorporar viviendas protegidas en un plazo menor que una promoción de nueva construcción.

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“La recuperación de este inmueble se enmarca en la estrategia del Gobierno de Canarias para incrementar el parque público de vivienda mediante distintas fórmulas, entre ellas la adquisición y rehabilitación de edificios inacabados, con el objetivo de reducir los plazos de ejecución, optimizar la inversión pública y poner nuevas viviendas protegidas a disposición de la ciudadanía lo antes posible”, ha concluido el consejero.