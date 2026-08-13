Las obras en la carretera que une Telde e Ingenio obligan a desviar el tráfico

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria ejecutará el próximo lunes 17 de agosto una serie de obras para la demolición y retirada de varias rocas de gran tamaño que corren el riesgo de caer sobre la carretera entre Telde e Ingenio (GC-100). Los trabajos conllevan, desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde del mismo día, el corte de la carretera justo al comienzo del tramo que cruza el barranco del Draguillo y finaliza a la entrada de Aguatona.

Para poder realizar las obras, el tráfico de aquellos conductores que procedan de Telde se desviará por Cuatro Puertas y de ahí a Ojos de Garza, donde tendrán que incorporarse a la GC-1, mientras que aquellos conductores que accedan desde de Ingenio dirección Telde deberán que dirigirse a la GC-1 por El Carrizal. La Consejería de Obras públicas solicita en un comunicado la colaboración de los conductores que circulen por la zona así como el seguimiento de las indicaciones que reciban por parte del personal encargado en la zona.

La actuación se lleva a cabo tras el aviso de los técnicos de la empresa encargada de la conservación de la red interior de carreteras de Gran Canaria, que detectaron un grupo de varias piedras de gran tamaño agrietadas y que corren el riesgo de desprenderse y rodar hacia la cazada de la GC-100. Para realizar la retirada, el equipo de técnicos de la Consejería de Obras Públicas utilizará una máquina excavadora que picará el talud sobre la carretera para hacer caer las rocas de forma controlada. Una vez retiradas las piedras, los operarios limpiarán la calzada de tierra antes de abrirla al tráfico.

Para advertir a la población se han enviado comunicaciones a los ayuntamientos de los dos municipios afectados y se han colocado carteles junto a la carretera avisando de este próximo corte.