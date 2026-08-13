Las ratas irrumpen en las playas turísticas de San Bartolomé de Tirajana

El avistamiento de ratas en tres de las playas más turísticas de San Bartolomé de Tirajana ha generado preocupación entre vecinos y responsables públicos. En concreto, los usuarios de los arenales han detectado y difundido la presencia de roedores en zonas próximas a las hamacas de Playa del Inglés, Las Burras y San Agustín, según ha confirmado el Cabildo de Gran Canariatras las imágenes que se han difundido en redes sociales.

El consejero de Turismo del Cabildo, Carlos Álamo, que se ha desplazado este jueves a las zonas afectadas, considera que es «del todo inaceptable» que una situación de estas características se produzca en uno de los principales reclamos turísticos de Gran Canaria. «Esta no es la imagen de calidad que corresponde para un destino como el nuestro», reiteró Álamo, que advirtió del perjuicio que la difusión de las imágenes puede ocasionar al trabajo de promoción de la isla.

Por ello, ha trasladado su preocupación al alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, y le ha ofrecido su colaboración para recuperar las condiciones adecuadas de limpieza y mantenimiento. Aunque durante su visita el consejero comprobó que la empresa responsable estaba realizando trabajos de limpieza, reclamó además revisar lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan en las tareas de limpieza, mantenimiento y recogida de residuos.

"Debemos garantizar que esto no vuelva a suceder. Las playas son una de nuestras principales cartas de presentación ante quienes nos visitan y requieren el máximo nivel de cuidado, limpieza y mantenimiento”, insistió Álamo.

Un plan de desratización

La formación Primero Canarias también ha reclamado una respuesta urgente del Ayuntamiento ante la aparición de roedores en las playas y sectores de hamacas. Su portavoz municipal, Samuel Henríquez Quintana, sostiene que el problema no se limita al litoral y recuerda que anteriormente se habían registrado avisos en El Tablero y San Fernando.

La formación considera especialmente preocupante que los roedores hayan llegado a espacios utilizados diariamente por residentes y turistas. «Que aparezcan ratas en los sectores de hamacas y en nuestras playas no puede considerarse una incidencia menor», sostiene Henríquez, que vincula el problema tanto con la salubridad como con la imagen del destino.

El partido reclama un plan extraordinario de desratización que incluya las playas, los sectores de hamacas, los paseos marítimos y otros espacios turísticos. Entre las medidas que plantea figuran el refuerzo de los medios, la identificación y eliminación de focos, actuaciones preventivas y un seguimiento continuado.

Además, Hernríquez pide mejorar la coordinación entre las áreas municipales de Sanidad y Playas y establecer un dispositivo específico para el litoral. La formación considera que el Ayuntamiento debe informar de las actuaciones realizadas y garantizar una respuesta rápida ante nuevos avistamientos.