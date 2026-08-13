Raúl Afonso dará este viernes el pistoletazo de salida a las fiestas de Fontanales

Fontanales se prepara para celebrar sus fiestas en honor a San Bartolomé, una de las citas tradicionales del calendario de la Villa de Moya. El programa comenzará oficialmente este viernes, 14 de agosto, con el pregón que pronunciará el alcalde del municipio, Raúl Afonso, estrechamente vinculado durante años al barrio y a sus celebraciones.

El acto tendrá lugar a partir de las 21.00 horas en el Pórtico de la Iglesia y servirá para abrir unas jornadas en las que las tradiciones populares compartirán protagonismo con la música, las actividades familiares y diferentes propuestas de ocio.

Un pregón marcado por su relación con Fontanales

La elección de Afonso como pregonero está relacionada con su trayectoria personal y municipal y con el vínculo que ha mantenido históricamente con Fontanales. Una relación que el propio alcalde reconoce que convierte el encargo en un momento especialmente significativo.

«Ser el encargado de pregonar las fiestas de Fontanales es un enorme honor y, sobre todo, una responsabilidad muy especial por la relación que he mantenido durante tantos años con este barrio y con sus vecinos», señala Afonso.

El alcalde recuerda además que Fontanales forma parte tanto de su propia historia como de la del municipio y asegura que afronta «con muchísima ilusión» la posibilidad de compartir el comienzo de las fiestas con quienes trabajan cada año para mantenerlas vivas.

Tony Tun Tun, entre las citas destacadas

El pregón abrirá un programa que se extenderá durante los próximos días con propuestas dirigidas tanto a los vecinos como a quienes se acerquen hasta Fontanales para participar en las celebraciones.

Entre las citas musicales previstas destaca el concierto de Tony Tun Tun, que se presenta como uno de los platos fuertes de las fiestas de San Bartolomé. La programación mantendrá al mismo tiempo el peso de las tradiciones vinculadas históricamente a estas celebraciones.

La Feria KM.0 llega este fin de semana

El primer fin de semana festivo contará también con la Feria KM.0, que se instalará en la explanada del colegio. El encuentro podrá visitarse de 09.00 a 14.00 horas y se incorpora a una agenda que combina propuestas culturales, familiares y de ocio para diferentes edades.

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Fontanales inicia así varios días de celebración alrededor de San Bartolomé, con el pregón de este viernes como punto de partida y con la intención de volver a convertir el barrio en lugar de encuentro para residentes y visitantes.