La reforma del restaurante mirador 'La Cilla' cuesta más de 1 millón de euros

El Cabildo de Gran Canaria invierte más de un millón de euros para reformar y acondicionar el restaurante-mirador La Cilla, en Artenara. La actuación cuenta con un presupuesto neto de 982.058,75 euros, que con IGIC se sitúa en 1,05 millones de euros, y un plazo de ejecución de 12 meses, periodo durante el que el establecimiento permanecerá cerrado.

El objetivo que persigue la Presidencia del Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria es renovar el equipamiento y garantizar que pueda mantener en el futuro su actividad de hostelería, así como mirador, en condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y mantenimiento, sin que suponga ampliar el tamaño del edificio.

En concreto, la intervención responde al deterioro generalizado que presenta actualmente el edificio, especialmente en su envolvente exterior, donde se han detectado desconchados de pintura, fisuras y humedades persistentes. Además, se renovarán unas instalaciones que han quedado obsoletas, entre ellas las de saneamiento, fontanería, electricidad, ventilación y protección contra incendios.

Las actuaciones fomentarán la integración paisajística y mejorarán el túnel de acceso, la terraza-mirador, el quiosco-cueva y el aljibe

La reforma también contempla adaptar el inmueble a las exigencias del Código Técnico de la Edificación (CTE) en materia de seguridad, salubridad, eficiencia energética y accesibilidad. En este último apartado, se ejecutará un nuevo aseo para personas con movilidad reducida, se incorporarán contrastes cromáticos y bandas señalizadoras en el pavimento para facilitar la orientación.

Integración paisajística

La actuación persigue una mejor integración paisajística de un inmueble, situado en una zona de uso especial del Parque Rural del Nublo. Para ello, las fachadas recibirán un nuevo tratamiento cromático dentro de una gama de tonos neutros, grisáceos y tierras. También en la terraza-mirador se retirarán los actuales toldos y parasoles para instalar un sistema de control solar mediante sombrillas de gran tamaño y color uniforme, diseñado para integrarse en el paisaje.

Entre otras actuaciones previstas figura el aislamiento térmico de las fachadas sur, este y oeste, la renovación de buena parte de las carpinterías exteriores, con doble acristalamiento de seguridad, y la sustitución de los pavimentos interiores por un modelo homogéneo. También se rehabilitarán la barra interior, la barra exterior de la cueva y la zona de parrilla.

El 26 de junio la Corporación Insular aprobó por unanimidad elevar los porcentajes legalmente establecidos para financiar el proyecto

Además, se actualizarán los sistemas de ventilación y protección contra incendios y se incorporarán medidas de ahorro energético, como iluminación LED, detectores de presencia en zonas de uso esporádico y sistemas de control del alumbrado exterior.

Actuación en el entorno

El proyecto también se extenderá a varios espacios vinculados al restaurante: el túnel-cueva que conecta el aparcamiento con el restaurante y el mirador contará con una nueva iluminación ambiental, con el objetivo de mejorar tanto la seguridad como la experiencia de los visitantes.

Otra de las actuaciones se centrará en el quiosco-cueva situado junto al aparcamiento y en el aljibe existente. En este último se instalarán depósitos prefabricados para corregir las pérdidas de agua provocadas por los movimientos del terreno y se revisará la instalación de fontanería que conecta el depósito con el restaurante.

Esta reforma fue abordada por el Cabildo en el pleno del pasado 26 de junio, cuando se aprobó por unanimidad elevar los porcentajes máximos legalmente establecidos para poder financiar las anualidades correspondientes a 2026 y 2027. El consejero de Hacienda, Pedro Justo, cifró entonces el importe global en 1,05 millones de euros y señaló que la ejecución quedaba condicionada al informe favorable de la Intervención General y a la disponibilidad presupuestaria.