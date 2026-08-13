La ruta circular de 6 kilómetros por Gran Canaria que merece la pena

Hay rutas en Gran Canaria que no necesitan demasiados kilómetros para dejar una buena impresión. La Caldera de los Marteles es una de ellas.

Este recorrido circular de 6,09 kilómetros permite adentrarse en uno de los paisajes más singulares del interior de la Isla, con un trazado de dificultad moderada debido principalmente al desnivel y con la ventaja de terminar en el mismo punto en el que comienza.

La propuesta parte de un apartadero de tierra situado antes de llegar al Mirador de la Caldera, donde pueden estacionar varios vehículos y desde donde comienza el track de la ruta.

Una caminata corta, pero con desnivel

La distancia puede hacer pensar en una ruta sencilla, pero el desnivel eleva algo la exigencia.

Por eso, el recorrido está catalogado como de dificultad moderada, aunque su formato circular y sus poco más de seis kilómetros la convierten en una opción atractiva para quienes buscan una salida de senderismo sin afrontar una jornada demasiado larga.

La tranquilidad del entorno es otro de sus principales atractivos, especialmente fuera de las horas de mayor afluencia.

Dónde aparcar para empezar la ruta

Uno de los detalles prácticos más útiles es que no es necesario llegar hasta el Mirador de La Caldera para comenzar.

Antes existe un apartadero de tierra con espacio para varios coches, que sirve como punto de partida del recorrido.

El track completo puede consultarse en el perfil de Wikiloc Celi En Ruta, donde se encuentra marcado desde ese mismo lugar.

Agua, calzado y evitar las horas de más calor

Aunque el recorrido no sea especialmente largo, conviene prepararlo como cualquier otra salida de montaña.

Es recomendable llevar agua suficiente, algo de comida para reponer energía y calzado apropiado para senderismo.

También se aconseja evitar los días de mucho calor y las horas centrales, cuando la exposición al sol puede hacer bastante más exigente la caminata.

Y, como siempre en espacios naturales, la regla es sencilla: no dejar basura, no salirse innecesariamente del recorrido y respetar el entorno.

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La Caldera de los Marteles se convierte así en una alternativa interesante para quienes buscan una ruta circular diferente en Gran Canaria, con distancia asumible, paisaje y la recompensa de caminar lejos del ruido.