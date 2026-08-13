Santa Lucía de Tirajana impulsa un nuevo proyecto para mejorar las respuestas a las necesidades sociales del municipio

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha presentado a la convocatoria estatal de subvenciones una propuesta de proyecto llamada `Santa Lucía Inclusiva: Sistema Inteligente de Diagnóstico Social Basado en Evidencias para la Localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Mejora de las Políticas Públicas Municipales´. La iniciativa incorpora la Agenda 2030 como marco de referencia y tiene como foco principal los objetivos de desarrollo sostenible de fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, reducción de las desigualdades sociales e instituciones sólidas y alianzas.

El proyecto busca desarrollar una herramienta que permita transformar los datos generados por los servicios sociales en información que sirva para mejorar la eficacia de las políticas públicas. Saúl Antonio Goyes, concejal de Atención Social y Comunitaria, Infancia y Familia, señala que esta nueva herramienta permitirá que "los profesionales puedan dedicar más tiempo a la atención, el acompañamiento y la intervención directa con las personas y familias del municipio".

"La herramienta contribuirá a mejorar el trabajo diario de la plantilla municipal" Saúl Antonio Goyes

La propuesta contempla la creación de espacios de colaboración con diferentes agentes sociales, educativos, sanitarios y del ámbito del conocimiento. Con este proyecto el ayuntamiento desea realizar un análisis de la realidad social del municipio midiendo el impacto real de las actuaciones municipales sobre la población y poder ofrecer respuestas más eficaces a los retos sociales existentes.

"Este proyecto supone una oportunidad para avanzar hacia unos Servicios Sociales más modernos, eficaces y preventivos, y disponer de información objetiva nos permitirá anticiparnos a las necesidades de la población, diseñar mejores respuestas y garantizar que los recursos públicos lleguen de forma más eficiente a quienes más los necesitan", señala Goyes.