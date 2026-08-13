Telde inspecciona el subsuelo de Jinámar tras el hundimiento de la calle Barcelona

Aguas de Telde ha comenzado este jueves las catas previstas en la calle Barcelona, en Jinámar, para inspeccionar directamente el subsuelo y determinar el origen y el alcance del hundimiento detectado en este punto de la vía. Los resultados servirán posteriormente para decidir qué intervención resulta necesaria.

Los operarios han abierto la calzada con maquinaria y personal especializado para acceder a la zona afectada y comprobar las dimensiones y características de la cavidad existente bajo el pavimento. La actuación supone una nueva fase dentro del procedimiento técnico iniciado tras conocerse la incidencia.

Inspección directa del subsuelo

Las catas permiten a los técnicos observar las condiciones reales bajo la carretera antes de establecer una causa o plantear una reparación. La apertura realizada este jueves presenta unas dimensiones superiores al hueco que inicialmente podía apreciarse en la superficie, precisamente para determinar hasta dónde se extiende la afección.

La intervención da continuidad a las actuaciones realizadas anteriormente por Aguas de Telde. En julio, los técnicos llevaron a cabo una primera inspección de la zona y, posteriormente, se consideró necesario profundizar en el análisis mediante la apertura de catas.

El Ayuntamiento de Telde había informado este miércoles de la programación de estos trabajos con el objetivo de disponer de información suficiente sobre el estado del subsuelo antes de adoptar una solución definitiva.

La concejala de Aguas, Desirée Hernández, señaló que la prioridad en esta fase es conocer con precisión las condiciones existentes bajo la vía. “La prioridad es conocer exactamente qué tenemos debajo de la calzada antes de tomar una decisión definitiva. Hoy estamos abriendo el terreno, comprobando la realidad del subsuelo y dando continuidad al trabajo técnico que estaba previsto”, explicó.

Sin una causa determinada por el momento

La zona permanece vallada mientras los operarios trabajan con maquinaria de excavación en la apertura practicada sobre la carretera. La inspección deberá permitir establecer tanto la extensión de la cavidad como sus características.

El Ayuntamiento de Telde advierte de que todavía no se ha determinado el origen concreto del hundimiento y que no debe anticiparse una causa antes de concluir las comprobaciones técnicas. Será el resultado de las catas y de la inspección del subsuelo el que permita definir posteriormente las características de la reparación que deberá ejecutarse en la calle Barcelona.