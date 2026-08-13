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Los vecinos de Piletillas logran respuesta a una reivindicación histórica

El acuerdo permite avanzar en la normalización administrativa de Piletillas, cuya recepción había sido reclamada formalmente por sus residentes al menos desde 2020

Piletillas.

Piletillas. / LP/DLP

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Yeremi Almeida González

Yeremi Almeida González

Las Palmas de Gran Canaria

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Telde ha aprobado este jueves por unanimidad la recepción de la urbanización de Piletillas, con lo que pone fin a un procedimiento administrativo pendiente desde hace años y que había dado lugar a numerosas reclamaciones por parte de los residentes de la zona.

El acuerdo permite avanzar en la regularización de la situación urbanística de Piletillas después de un expediente marcado por numerosos antecedentes, informes municipales y actuaciones desarrolladas a lo largo de distintos mandatos.

Un procedimiento iniciado años atrás

La recepción de Piletillas había atravesado diferentes etapas administrativas. En 2020, los residentes solicitaron formalmente al Ayuntamiento que resolviera la situación, especialmente ante las dificultades que la falta de recepción generaba para determinadas actuaciones y servicios en la urbanización.

Un año después, en 2021, el Consistorio informó de la apertura de un expediente específico para estudiar la recepción de las obras de urbanización. Entre las cuestiones analizadas se encontraba también la posible existencia de una recepción tácita, teniendo en cuenta las actuaciones y servicios que el propio Ayuntamiento había desarrollado históricamente en la zona.

El procedimiento continuó avanzando y, en septiembre de 2024, el Gobierno municipal comunicó durante una sesión plenaria que el expediente se encontraba ya en su fase final. Desde entonces, el área de Urbanismo ha mantenido la tramitación hasta elevar la propuesta aprobada ahora por la Junta de Gobierno.

La propuesta ha sido tramitada desde la Concejalía de Urbanismo, que dirige Desirée Hernández, con la participación de los servicios técnicos y jurídicos municipales.

Desirée Hernández explicó que el trabajo municipal ha requerido ordenar los antecedentes acumulados durante años y analizar una realidad administrativa compleja antes de adoptar una resolución definitiva. “No se trataba únicamente de aprobar un documento. Había que ordenar muchos años de antecedentes, informes y actuaciones municipales y conseguir que la decisión final estuviera respaldada técnica y jurídicamente”, indicó la concejala.

Según Hernández, la resolución permite avanzar hacia una situación de mayor normalidad administrativa en Piletillas y aporta seguridad tanto al Ayuntamiento de Telde como a los residentes.

Una reclamación sostenida por los vecinos

El Consistorio ha destacado también el papel de los vecinos de Piletillas, que durante años mantuvieron sus reclamaciones para que se resolviera definitivamente el expediente.

Con la aprobación unánime de la Junta de Gobierno Local, Piletillas cierra así una tramitación iniciada años atrás y da un nuevo paso hacia la normalización de su situación administrativa dentro del municipio de Telde.

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El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, considera que la resolución responde a una demanda prolongada en el tiempo. Según señaló tras la reunión, la decisión permite cerrar una etapa administrativa que había permanecido abierta durante años. “Piletillas llevaba demasiado tiempo esperando. Hoy no anunciamos una intención ni un compromiso para el futuro; hoy existe un acuerdo de la Junta de Gobierno Local que permite cerrar una etapa y comenzar otra distinta para el barrio”, manifestó el regidor.

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