Amenazas y venta de droga: empleados del centro comercial Europa denuncian inseguridad en el inmueble

Amenazas, venta de drogas, agresiones, vandalismo y hurtos. Trabajadores del Centro Comercial Europa, en Puerto Rico, denuncian que la comisión de delitos en el interior del inmueble se ha convertido en la tónica habitual durante sus jornadas laborales y exigen un aumento de la seguridad. Según explican, más de una decena de individuos se dedican a diario al menudeo de estupefacientes en los pasillos del recinto y se cuelan en los locales privados, pese a tener prohibida la entrada, para tratar de llevar a cabo la venta de sustancias ilegales.

Algunos de los presuntos delincuentes llegan al centro comercial en torno al mediodía, pero su presencia aumenta de forma notable a partir de las 20.00 horas, según explica el encargado de uno de los establecimientos de restauración, José Gómez (nombre ficticio al no querer revelar su identidad por miedo a represalias, al igual que el resto de testimonios). Gómez afirma que "los momentos de mayor tensión" ocurren por la noche, especialmente durante los fines de semana, que es cuando hay una mayor actividad en los locales que ponen música.

Agresiones a los clientes

El encargado afirma que los supuestos infractores no solo intentan vender droga a los transeúntes que caminan por el inmueble, sino que "son muy invasivos a la hora de acercarse a las personas y a las chicas les tocan el pelo o el trasero cuando pasan delante de ellos". Además, señala que "ofrecen sustancias a familias que vienen con sus niños pequeños" y asegura que han encontrado restos de estupefacientes en las inmediaciones del parque infantil del inmueble. Esta situación, según apunta Gómez, "es un peligro para los menores que juegan por aquí porque pueden ingerirlo por error y generar una desgracia". De hecho, el trabajador indica que "este era un lugar muy familiar y cada vez vienen menos niños".

Un empresario asegura que sus beneficios se han reducido un 40% este último año debido al aumento de delincuencia

La frecuencia con la que ocurren estas actividades delictivas ha perjudicado al bienestar económico de varios negocios. Nauzet Blanco es el propietario de los locales Barbacoa Cocktail Bar, Barbacoa Restaurant y The Temple Bar. Y asegura que durante este último año sus beneficios se han reducido un 40% respecto al anterior.

Denuncias a varios individuos

El propietario interpuso una denuncia ante la Guardia Civil el pasado 18 de abril contra uno de los individuos por robar bebidas alcohólicas de su local y provocar, según recoge el documento al que ha tenido acceso este periódico, que alrededor de 20 clientes abandonaran el local sin pagar sus consumiciones a causa de la intimidación que les produjo el individuo al pelearse con los camareros y amenazar de muerte a uno de ellos. El 20 de abril denunció a otro de los supuestos infractores habituales por romper una botella de licor contra el suelo y rociar con ella a varios clientes.

En mayo presentó otra denuncia contra un individuo debido a que, según indica el escrito, "comenzó a incordiar a los clientes" del bar, trató de pelear con uno de los camareros tras ser expulsado y "lanzó una piedra contra el restaurante fracturando un cristal del mismo".

Imagen de la planta alta del centro comercial Europa. / LP/DLP

Blanco explica que cuenta con alrededor de 50 empleados y que cada vez le resulta más complicado encontrar a personas que quieran trabajar en sus establecimientos "porque tienen miedo de las amenazas" proferidas por los delincuentes. El propietario señala que el mes pasado se marcharon cuatro personas de la empresa y otras tres este mes porque no soportan el acoso al que se ven sometidos a diario. Los establecimientos cuentan con cuatro empleados de seguridad que "hacen lo que pueden para mediar" y garantizar el bienestar de los clientes y los trabajadores.

Nadie está a salvo

No obstante, Gómez aclara que ni siquiera los encargados de la seguridad están exentos de peligro, ya que "una vez a un chico le pincharon las ruedas del coche". La empresa se hizo cargo de las reparaciones del vehículo, "pero decidió que no quería volver a trabajar aquí y se dejó el puesto".

El encargado del restaurante asegura que este grupo de personas "esconde la droga dentro de los locales y en recovecos de los pasillos para que cuando llegue la policía no les pille con nada encima". También señala que cuando llegan las autoridades "estas personas desaparecen del lugar, pero desde que se marchan los agentes, vuelven enseguida e insultan a los trabajadores por haberlos llamado".

Imagen de la puerta de cristal rota de uno de los establecimientos. / LP/DLP

Hurtos y amenazas

Gómez cuenta que "la semana pasada entraron al local para robar hielo y vasos" y amenazaron a una de las trabajadoras para que les sirviera cerveza. "Se sentaron en una de las mesas y se las bebieron allí mismo, sin pagar", explica el encargado, que exige mayor seguridad.

Por otro lado, señala que es frecuente que destrocen el mobiliario del centro comercial "cuando se ponen agresivos". "Han roto el cristal de un local, destrozado los carteles de los establecimientos y abollaron la estructura de la manguera contra incendios a base de puñetazos", señala Gómez, visiblemente afectado.

Inseguridad fuera del trabajo

David Pérez, otro de los encargados de uno de los locales, vive cerca de la zona con su hermana y es vecino de algunos de los presuntos delincuentes. Explica que teme por la seguridad de su hermana porque termina su turno de madrugada.

El encargado cuenta que ha sido diana de numerosas amenazas por parte de este grupo de personas. "Mi vecino me ha hecho el gesto de que cuando llegue a casa voy a morir", explica a la par que realiza el gesto de ser degollado. Es debido a estas amenazas que ha tenido que ser acompañado varias veces hasta casa por compañeros o la seguridad contratada por el local.

David cuenta que esta situación está siendo muy estresante para él y relata que estas personas se acercan diariamente a robar y molestar a los clientes. "No me lo puedo quitar de la cabeza, estoy todo el día pensando en ello, he perdido mucho peso por el estrés", afirma el encargado.

Consultado por esta situación, el administrador del centro comercial señala que no tiene constancia de los hechos que denuncian algunos de los trabajadores ante la Guardia Civil.