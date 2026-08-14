La ampliación del centro comercial El Tablero con 14 locales genera nuevos 50 empleos en San Bartolomé de Tirajana

La ampliación del centro comercial El Tablero, en San Bartolomé de Tirajana, con 14 nuevos establecimientos conllevará una importante incidencia directa sobre el empleo, pues permitirá la creación de hasta 50 nuevos puestos de trabajo en el sector del comercio minorista. Así lo defiende la compañía Gestión de Propiedades El Siglo S.L., propiedad del empresario de origen sirio afincado en Canarias Amid Achi, en la documentación presentada ante la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias con el objetivo de obtener la licencia comercial que permita abrir esos locales al público.

La compañía promueve desde 2021 la ampliación de la superficie comercial del recinto, pero no con un crecimiento del edificio en sí mismo, sino con la transformación de 14 almacenes que se encuentran bajo rasante para convertirlos en tiendas. Para lograrlo, la promotora ya impulsó en el área de Urbanismo el cambio de uso de los locales ubicados en el sótano para viabilizar el paso a uso comercial de aquellos espacios previstos como almacenes en el proyecto inicial.

La promotora ha solicitado al Gobierno de Canarias la licencia comercial para abrir esos nuevos espacios

Así, rubricó un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que permite incorporar -sujeto a la aprobación de la licencia comercial del Gobierno de Canarias- hasta 4.582,36 metros cuadrados, por lo que la superficie comercial total del recinto ascendería hasta los 12.389,48 metros cuadrados. La compañía pretende ejecutar así el primer gran cambio en este centro comercial desde que abriese sus puertas en El Tablero en el año 2013, hace ya 13 años. La aprobación de este convenio se amparó en una modificación puntual del Plan General de Ordenación del municipio aprobada en el Pleno celebrado el 26 de junio de 2020 para habilitar el uso terciario bajo rasante en los establecimientos que se encuentran en los núcleos de San Fernando-Bellavista, El Tablero, El Hornillo y el Lomo Maspalomas.

Ocho nuevos operadores

Según recoge la documentación, la incorporación al uso comercial de las superficies que se encuentran en la planta baja conllevará la llegada de al menos ocho nuevos operadores comerciales «con implantación regional, nacional e incluso internacional, perteneciente a grandes marcas consolidadas y de referencia en sus respectivos sectores de actividad».

Con el cambio de uso a comercial, el recinto ganará 4.582,36 metros cuadrados para abrir nuevas tiendas

Precisamente esa condición de empresas consolidadas es la que permitirá la creación de 50 nuevos puestos de trabajo que se sumarán a los 304 empleados que actualmente desarrollan su actividad en en las distintas tiendas del centro comercial y los 16 trabajadores adscritos a la gestión y servicios del propio recinto.

Los nuevos empleos previstos serán de perfiles propios del sector del comercio minorista, incluyendo puestos de dirección y gestión de establecimientos, mandos intermedios, personal de atención al público, ventas, reposición y servicios auxiliares. Con este incremento de uso comercial al que aspira la propietaria del inmueble pretende reforzar su actividad económica así como la de su área de influencia.