El Cabildo destina 3,6 millones para ampliar y mejorar la carretera de San José del Álamo

El gobierno del Cabildo de Gran Canaria ha sacado a licitación por 3,59 millones de euros las obras para mejorar el trazado y ampliar la carretera de San José del Álamo (GC-211), en Teror, una actuación que afectará a 4,5 kilómetros de la vía y que tiene un plazo de ejecución de 11 meses. Según la Consejería de Obras Públicas e Infraestructura, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, que dirige el vicepresidente Augusto Hidalgo, los trabajos comenzarán a finales de este año.

La intervención busca corregir las deficiencias que presenta actualmente la carretera, entre ellas el mal estado del firme, las barreras de seguridad que no cumplen la normativa, la falta de homogeneidad del trazado y los problemas de señalización. El proyecto contempla una modernización integral de la vía para mejorar las condiciones de circulación y seguridad.

El proyecto prevé retirar los diez centímetros superiores del asfalto actual y sustituirlos por una nueva capa. También se instalarán nuevas barreras de seguridad y se modificarán las cunetas, que pasarán a situarse detrás de estas estructuras para ganar espacio en determinados puntos de la calzada.

Una plataforma de siete metros

La actuación contempla además el ensanche puntual de la plataforma, que contará con dos carriles de circulación de tres metros de anchura cada uno, arcenes exteriores de medio metro y bermas laterales. La plataforma tendrá así una anchura mínima de siete metros en los puntos en los que se ejecute esta mejora.

La actuación contempla la rehabilitación integral y estructural de la vía con la retirada de 10 centímetros del asfalto actual y su sustitución por uno nuevo

Las obras requerirán también la construcción de varios muros de mampostería hormigonada, con alturas de entre uno y tres metros, en puntos concretos del recorrido. El proyecto incluye asimismo la renovación de la señalización horizontal y vertical de la carretera.

Los trabajos se desarrollarán en dos fases. La primera abarcará el tramo comprendido entre el cruce con la GC-21, carretera de Teror, y la entrada al casco de San José del Álamo, en el kilómetro 2,9 de la GC-211. La segunda se ejecutará en el tramo de la vía que atraviesa el propio barrio.

Cortes durante las obras

Durante la primera fase se producirán cortes totales de la carretera durante varios días. En ese periodo, los residentes deberán acceder a San José del Álamo desde la GC-21 y continuar por la calle El Molino, en Miraflor.

Los residentes deberán acceder a San José del Álamo desde la GC-21 y continuar por la calle El Molino debido a los cortes que generará la obra

El Cabildo prepara una segunda intervención para modificar el trazado en varias curvas del mismo tramo que actualmente son demasiado cerradas y pueden generar problemas de seguridad. Esta actuación tendrá una tramitación más larga porque requiere la expropiación de terrenos para poder ejecutar el nuevo trazado.

La mejora ahora licitada fue presentada a los vecinos en mayo por el vicepresidente del Cabildo, Augusto Hidalgo, y el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia.