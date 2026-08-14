Santa María de Guía
El Centro Sociosanitario de Tarazona en Guía avanza hacia su apertura
Las instalaciones dispondrán de 94 plazas residenciales con distintos niveles de atención y otras 51 plazas de centro de día para personas mayores en situación de dependencia
El Ayuntamiento de Guía ha dado un nuevo paso para la puesta en funcionamiento del Centro Sociosanitario de Tarazona con la aprobación del expediente para licitar su gestión integral. La Junta de Gobierno acordó este jueves sacar a concurso el servicio por 8,5 millones de euros para un periodo inicial de dos años, correspondiente a 2027 y 2028.
La contratación se tramitará mediante procedimiento abierto y tramitación anticipada y contempla tanto la atención residencial como el funcionamiento del centro de día destinado a personas mayores en situación de dependencia de la comarca.
El nuevo equipamiento de Tarazona dispondrá de 145 plazas. De ellas, 94 serán residenciales, distribuidas en 52 de alto requerimiento, 32 de medio requerimiento y 10 de bajo requerimiento. Las otras 51 plazas corresponderán al centro de día.
Atención durante todo el año
La empresa que resulte adjudicataria deberá hacerse cargo de la gestión integral de las instalaciones. El contrato incluye la atención residencial permanente durante los 365 días del año, además del servicio de centro de día.
Entre las prestaciones previstas figuran la atención asistencial, los cuidados sanitarios básicos, los servicios sociales y psicosociales, la rehabilitación y la terapia ocupacional. La adjudicataria asumirá asimismo servicios generales necesarios para el funcionamiento del complejo, entre ellos la manutención, limpieza, lavandería, mantenimiento, administración y recepción.
Coordinación con el Cabildo de Gran Canaria
El servicio se gestionará de manera unificada con el objetivo de mantener la continuidad de los cuidados y la coordinación entre las diferentes áreas asistenciales. Según el expediente aprobado, la contratación dispone de informes jurídicos y de fiscalización previa favorables.
La iniciativa se desarrolla dentro de la colaboración entre el Ayuntamiento de Guía y el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria, destinada a la financiación y concertación de plazas dentro de la red pública insular.
El seguimiento del contrato y la supervisión técnica del funcionamiento del centro corresponderán a la coordinadora de trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Guía, que tendrá entre sus funciones controlar la ejecución de las prestaciones y realizar el seguimiento ordinario del servicio desde su puesta en marcha.
- San Bartolomé de Tirajana expropia la última finca para construir el parque comercial de El Hornillo
- Nueva promoción de viviendas: Arucas da luz verde a 16 dúplex con solárium, terrazas y garajes con una inversión millonaria
- Gafas para el eclipse desde 1,50 euros: dónde comprarlas y qué mirar
- Ángel Nuez Alonso: 'Canarias se está convirtiendo en una prolongación del Sáhara
- 2 horas y 20 minutos y casi 100 paradas: la ruta de GLOBAL que tarda más que volar a Sevilla
- El mítico restaurante de Gran Canaria que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan cocina canaria tradicional y carnes a la brasa
- Muere Isidro Galván, el histórico alcalde que mandó en Moya durante 24 años consecutivos
- Adiós a esperar hasta Navidad: la pastelería de Gran Canaria donde puedes disfrutar de roscones de Reyes todo el año