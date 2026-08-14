El Centro Sociosanitario de Tarazona en Guía avanza hacia su apertura

El Ayuntamiento de Guía ha dado un nuevo paso para la puesta en funcionamiento del Centro Sociosanitario de Tarazona con la aprobación del expediente para licitar su gestión integral. La Junta de Gobierno acordó este jueves sacar a concurso el servicio por 8,5 millones de euros para un periodo inicial de dos años, correspondiente a 2027 y 2028.

La contratación se tramitará mediante procedimiento abierto y tramitación anticipada y contempla tanto la atención residencial como el funcionamiento del centro de día destinado a personas mayores en situación de dependencia de la comarca.

El nuevo equipamiento de Tarazona dispondrá de 145 plazas. De ellas, 94 serán residenciales, distribuidas en 52 de alto requerimiento, 32 de medio requerimiento y 10 de bajo requerimiento. Las otras 51 plazas corresponderán al centro de día.

Atención durante todo el año

La empresa que resulte adjudicataria deberá hacerse cargo de la gestión integral de las instalaciones. El contrato incluye la atención residencial permanente durante los 365 días del año, además del servicio de centro de día.

Entre las prestaciones previstas figuran la atención asistencial, los cuidados sanitarios básicos, los servicios sociales y psicosociales, la rehabilitación y la terapia ocupacional. La adjudicataria asumirá asimismo servicios generales necesarios para el funcionamiento del complejo, entre ellos la manutención, limpieza, lavandería, mantenimiento, administración y recepción.

Coordinación con el Cabildo de Gran Canaria

El servicio se gestionará de manera unificada con el objetivo de mantener la continuidad de los cuidados y la coordinación entre las diferentes áreas asistenciales. Según el expediente aprobado, la contratación dispone de informes jurídicos y de fiscalización previa favorables.

La iniciativa se desarrolla dentro de la colaboración entre el Ayuntamiento de Guía y el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria, destinada a la financiación y concertación de plazas dentro de la red pública insular.

El seguimiento del contrato y la supervisión técnica del funcionamiento del centro corresponderán a la coordinadora de trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Guía, que tendrá entre sus funciones controlar la ejecución de las prestaciones y realizar el seguimiento ordinario del servicio desde su puesta en marcha.