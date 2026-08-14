Europa premia a la cochinilla de Ingenio por su preservación del patrimonio agrícola

La empresa grancanaria Canaturex, dedicada a la cría, conservación y exportación de la cochinilla y ubicada en el municipio de Ingenio, ha sido distinguida con el premio europeo Líder del Año 2026 en la Preservación del Patrimonio Agrícola -Agricultural Heritage Preservation Leader of the Year-, otorgado por la revista internacional Corporate Vision dentro de los Global Business Awards 2026.

El galardón reconoce a organizaciones que destacan por su excelencia, capacidad de innovación y contribución al desarrollo de sus respectivos sectores. Según la entidad que otorga el premio, la selección se realizó atendiendo a los méritos, la trayectoria y el impacto de los proyectos impulsados por las candidaturas. En el caso de Canaturex, el reconocimiento pone en valor su trabajo en la recuperación, conservación y divulgación del patrimonio agrícola vinculado a la cochinilla de Canarias, un cultivo con más de dos siglos de historia que convirtió al Archipiélago, durante los siglos XIX y XX, en uno de los principales productores mundiales de carmín natural.

Imagen de cochinilla (Dactylopius coccus) en la penca de una tunera. / JOSÉ CARLOS GUERRA

El fundador de Canaturex y presidente de la Asociación de Criadores y Exportadores de Cochinilla de las Islas Canarias (Acecican), Lorenzo Pérez, afirma que el premio representa “un reconocimiento internacional al esfuerzo realizado durante muchos años para demostrar que la cochinilla no es únicamente un producto agrícola de extraordinaria calidad, sino también un patrimonio histórico, cultural y científico que merece ser preservado y transmitido a las futuras generaciones”. Pérez añade que el galardón internacional "no es solo para Canaturex, sino para el municipio de Ingenio y para toda Canarias", y demuestra que "nuestro patrimonio agrícola tiene un valor incalculable" y que la sostenibilidad y el respeto por los procesos naturales "son el camino hacia la competitividad global".

Este galardón se suma a otros reconocimientos nacionales e internacionales obtenidos por Canaturex en los últimos años y refuerza su posición como referente en la recuperación y puesta en valor de la cochinilla.

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Recuperación de un cultivo histórico

Canaturex es una empresa familiar con sede en Gran Canaria especializada en la producción artesanal de cochinilla (Dactylopius coccus) que nació con el objetivo de recuperar un cultivo que se encontraba prácticamente desaparecido y, desde entonces, se ha consolidado como una de las principales referencias internacionales en la producción profesional de cochinilla de Canarias. Todo el proceso de producción se desarrolla de manera artesanal. La cochinilla se exporta a distintos países para su utilización en los sectores textil, artístico, cosmético, alimentario y científico. Además, Canaturex participa en proyectos de investigación sobre colorantes naturales y mantiene colaboraciones con universidades, museos, diseñadores y entidades culturales de ámbito nacional e internacional.