Guía revive el mítico encendido del pebetero de Barcelona 92 en su Cabalgata de Carrozas

Las calles de Santa María de Guía se transformaron este jueves en un gran escenario olímpico con motivo de la tradicional Cabalgata de Carrozas de las Fiestas de la Virgen. Cinco carrozas, música en directo, danza y diferentes representaciones permitieron al público recorrer la historia de los Juegos Olímpicos.

La imagen más esperada de la noche llegó con la recreación del encendido del pebetero de Barcelona 92. Una flecha fue lanzada desde el frontis de la iglesia hasta la Casa Consistorial para evocar uno de los momentos más recordados de la historia olímpica.

La escena recordó la ceremonia protagonizada por el arquero paralímpico Antonio Rebollo durante la inauguración de los Juegos de Barcelona, cuando disparó la flecha que sobrevoló el pebetero para encender la llama olímpica.

Un viaje por la historia de los Juegos Olímpicos

El desfile comenzó con el tradicional baile de papagüevos, seguido por las majorettes dirigidas por Alba García. Las participantes más jóvenes ofrecieron una coreografía preparada especialmente para la celebración.

La obertura estuvo protagonizada por las alumnas de la escuela de danza de Yurena Molina y contó con la participación de clubes y deportistas de diferentes disciplinas del municipio.

Las cinco carrozas articularon un relato que avanzó desde los orígenes de los Juegos hasta algunas de las imágenes más reconocibles del olimpismo moderno. El recorrido terminó con una representación de cómo podrían ser las competiciones del futuro.

Un narrador se encargó de introducir cada escena y aportar el contexto histórico, mientras que acróbatas, zancudos y diferentes intervenciones teatrales completaron el espectáculo.

La música también tuvo un papel destacado con una banda en directo dirigida por Arístides Sosa y la voz de María Casal.

Una cabalgata marcada por el talento local

Profesionales, artistas, deportistas y figurantes de Guía participaron en el montaje. El talento local estuvo presente en la elaboración del vestuario, la dirección artística, las coreografías y la música.

El alcalde de Santa María de Guía, Alfredo Gonçalves Ferreira, destacó la capacidad de la cabalgata para transformar las calles del casco y ofrecer cada año una experiencia diferente al público.

El regidor también puso en valor la elección de una temática ligada al esfuerzo y la superación, además del trabajo realizado por todas las personas implicadas en la preparación de las carrozas y el espectáculo.

La noche concluyó con el concierto del cantante teldense Aduén Amaya en la Plaza Grande. Las carrozas volverán a salir este 15 de agosto durante la Batalla de Flores, que comenzará a las 19.00 horas después de la Carrera de Cintas.