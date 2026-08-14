Ingenio busca cinco parcelas para crear aparcamientos disuasorios durante cuatro años

El Ayuntamiento de Ingenio busca parcelas de titularidad privada para destinarlas de forma provisional a aparcamientos públicos durante un periodo de cuatro años. Para ello, ha sacado a licitación valorado en 179.895,96 euros, IGIC incluido, que contempla la creación de cinco bolsas de estacionamiento en distintos puntos del municipio donde existe déficit de plazas y problemas de congestión.

El procedimiento, destinado a los dueños de las parcelas o a quienes acrediten la plena disponibilidad jurídica del inmueble, se ha dividido en cinco lotes, correspondientes a las áreas consideradas prioritarias. Un aparcamiento irá situado en el entorno del Centro Deportivo Municipal, entre las calles Paseo Madrid, Pintor Felosdi, las avenidas Gran Canaria y Tenerife. Otro corresponde al barrio de Los Molinillos, en el entorno de las calles Tanausú, Sociedad de Pastos, Lepanto y Paseo de Ronda.

Los otros tres espacios previstos se localizan en La Tarifa y la Avenida de América; Cuesta Caballero-El Santísimo, junto a la Avenida de los Artesanos, y La Capellanía, en el entorno del Pabellón Chano Melián. El Ayuntamiento pretende disponer así de terrenos que puedan acondicionarse como aparcamientos sin necesidad de ejecutar actuaciones permanentes sobre ellos.

Precios máximos de alquiler

Los pliegos establecen distintos precios máximos de alquiler en función de la clasificación urbanística del suelo. El límite anual será de 4,30 euros por metro cuadrado para suelo urbano consolidado, de 0,86 euros para suelo urbano no consolidado y urbanizable y de 0,44 euros para suelo rústico, cantidades que incluyen el IGIC. Para cada uno de los cinco lotes se fija un precio máximo de licitación de 8.600 euros durante el primer año.

El Ayuntamiento otorgará hasta 50 puntos a la mayor superficie útil, mientras que la oferta económica tendrá un peso de 30 puntos. Los 20 puntos restantes se concederán en función del grado de intervención municipal necesario para acondicionar el terreno, de manera que tendrán ventaja las parcelas que requieran menos trabajos, como movimientos de tierra o demoliciones.

Para poder optar al contrato, los terrenos deberán estar vacantes y sin edificaciones, disponer de acceso rodado desde una vía pública y permitir un acondicionamiento mediante actuaciones provisionales que puedan ser fácilmente desmontadas.

La renta podrá actualizarse anualmente conforme al IPC, aunque con un límite máximo del 3%. El objetivo es que el Consistorio pueda disponer durante ese periodo de espacios de estacionamiento sin tener que adquirir los terrenos ni realizar transformaciones permanentes.

Ceder el terreno al ayuntamiento

La licitación no está reservada exclusivamente a los propietarios de las parcelas, ya que podrán concurrir personas físicas o jurídicas, así como uniones temporales de empresas, siempre que acrediten la plena disponibilidad jurídica del inmueble. Esto incluye a los titulares del terreno y a quienes dispongan de un derecho de uso que les permita cederlo legalmente al Ayuntamiento durante los cuatro años de vigencia del contrato.

Los interesados deberán acreditar su capacidad para contratar, no encontrarse en ninguna de las prohibiciones previstas en la legislación y estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En el caso de las empresas, el arrendamiento deberá estar comprendido dentro de su objeto o ámbito de actividad. Además, deberán demostrar que tienen capacidad legal para poner el terreno a disposición del Ayuntamiento durante todo el periodo contractual.

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Cada licitador podrá presentar una única oferta por cada lote, pero no podrá concurrir individualmente y, al mismo tiempo, formar parte de una UTE para ese mismo contrato. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 28 de agosto de 2026.