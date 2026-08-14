Melenara enfila sus fiestas con críticas por las obras en el paseo marítimo

Melenara enfila ya sus fiestas en honor al Santo Cura de Ars, la Virgen del Carmen y el Corazón de Jesús, que arrancan el próximo 21 de agosto, y lo hace entre críticas de la comisión de fiestas por la dificultad que han supuesto las obras de la avenida marítima en el desarrollo de la organización de los festejos. De hecho, durante la presentación del programa este viernes los miembros del colectivo advirtieron al alcalde, Juan Antonio Peña, de que si no retira las vallas del paseo de la playa, donde suele haber una importante afluencia de personas durante las fiestas, renegarán de sus responsabilidades organizativas en los festejos y las dejarán en manos del Ayuntamiento. No obstante, el regidor les afirmó que todo el material estará retirado para el comienzo de las fiestas, asegurando así el transcurso establecido por la organización.

Tras las demandas realizadas al alcalde, los miembros del Patronato del Chinchorro presentaron un programa que incluye actos como la tradicional romería, talleres infantiles, actividades para mayores, actividades deportivas, castillos hinchables, verbenas y la cita más esperada: la noche de los fuegos que se celebrará el próximo 29 de agosto.

Lala Torres dará el pregón

Las fiestas comenzarán con el pregón el 21 de agosto a las 21.00 horas, que dará María Encarnación 'Lala' Torres Ortega, quien fue la primera presidenta del colectivo vecinal Meclasa y persona estrechamente vinculada durante décadas a la vida social y religiosa de Melenara. En su discurso Lala Torres buscará recuperar la memoria y vivencias de la transformación del barrio y la evolución de sus fiestas. Antes del pregón habrá un pasacalles con papagüevos y animación infantil y después las actuaciones de los grupos Los Salaitos y Furia Joven.

El sábado 22 tendrá lugar a partir de las 18.00 horas la celebración de la tradicional romería y por la noche actuarán Luz de Luna y Los Peques. El domingo la jornada arranca con la tradicional jalada del chinchorro y la presencia de las antiguas vendedoras de pescado, con la colaboración de la Cofradía de Pescadores de Taliarte. A lo largo del día también se desarrollarán diversas actividades acuáticas, la verbena del solajero y la elección del Rey y la Reina de las Fiestas de la Playa.

Foto de archivo. Fuegos artificiales en Melenara / LP/DLP

Durante la semana siguiente se realizarán diversas actividades y todas ellas con la vista puesta en la medianoche del 29 de agosto, cuando tendrá lugar el espectáculo pirotécnico nocturno.

Durante la presentación del programa, el alcalde definió las fiestas del barrio como "una de las joyas de la ciudad" y agradeció el trabajo del colectivo organizador de las fiestas.

Las celebraciones finalizarán el domingo 30 de agosto con la procesión terrestre y marítima con las imágenes del Santo Cura de Ars, la Virgen del Carmen y el Corazón de Jesús, la entrega de trofeos y una gala final protagonizada por vecinas de diferentes generaciones.