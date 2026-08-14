Melenara posiciona su biblioplaya como uno de los epicentros de la cultura este verano

La biblioplaya de Melenara alcanzó 1.901 usuarios el pasado mes de julio. La iniciativa impulsada por la Concejalía de Cultura junto a las bibliotecas municipales y la empresa pública Gestel, abrió su nueva temporada el pasado 1 de julio y ha logrado posicionarse como parte fundamental del ocio y la cultura en el barrio durante este verano. El espacio permanece abierto de lunes a viernes de 10.00 a 20.00 horas, y ofrece préstamo gratuito de libros, prensa diaria, acceso a internet y espacios de lectura a escasos metros del mar.

Los datos facilitados por la empresa pública Gestel reflejan un aumento en el uso de los servicios bibliotecarios, que registran una media aproximada de 20 préstamos de libros al día y destacan los títulos dirigidos al público adulto. A su vez se suman alrededor de diez consultas diarias a periódicos y revistas, lo que demuestra que el proyecto no apela únicamente al público infantil, sino que recibe una importante respuesta por parte de los adultos.

El público infantil

La programación cultural de los viernes es uno de los elementos a destacar del programa. Mientras que los talleres desarrollados durante julio han tenido una asistencia entre 15 y 20 participantes, los espectáculos de magia y las narraciones orales han tenido una asistencia media de entre 50 y 70 personas. El público predominante en estas actividades son familias con niñas y niños a partir de cinco años que han podido asistir a lo largo del mes a propuestas de narración oral, humor y fantasía, ilustración y actividades creativas y de magia.

Los espectáculos infantiles alcanzan una asistencia de entre 50 y 70 personas.

Para el concejal de Cultura, Juan Martel, los resultados de la iniciativa demuestran que el servicio ha evolucionado en los últimos años hasta convertirse en un espacio de encuentro intergeneracional. Destaca el aumento de préstamos de títulos de literatura para adultos, ya que demuestra que "tenemos adultos que vienen a leer, personas que consultan la prensa, familias que participan juntas y usuarios que incorporan el préstamo de libros a su propia jornada de playa".

Esta nueva edición de biblioplaya arrancó con más fondos bibliográficos, nuevos títulos y una programación renovada para mantener la promoción de la lectura que se desarrolla a lo largo del año en la red municipal de bibliotecas. El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, afirma que "conseguir que casi 2.000 personas hayan utilizado este espacio en un solo mes demuestra que cultura y ocio no tienen por qué caminar por separado".