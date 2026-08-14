Una nueva tubería mejora el suministro de agua para 30 agricultores de Gáldar

Una treintena de agricultores de Gáldar, principalmente dedicados al cultivo de cebolla, se beneficiará de la nueva tubería instalada en Piso Firme para mejorar el abastecimiento de agua de riego.

La actuación permitirá solucionar los problemas de caudal y sobrepresión registrados en la zona, además de contribuir a reducir el precio que pagan los productores por el agua. Los trabajos han sido desarrollados conjuntamente por el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Gáldar.

La conducción instalada constituye un ramal de la tubería de ocho kilómetros que conecta Anzo con Piso Firme y que ya se encuentra en funcionamiento.

Agua desalinizada y de pozos

La infraestructura está conectada con el depósito construido en El Agazal, desde el que se impulsa el agua desalinizada procedente de las estaciones de Bocabarranco y Roque Prieto. El sistema también permite incorporar recursos obtenidos de los pozos de regadío de la comarca.

El agua se pone a disposición de las comunidades de regantes y los agricultores de la zona. La finalidad es garantizar un suministro más estable y económico, además de favorecer la recuperación de fincas que actualmente se encuentran abandonadas.

La red abastece un amplio territorio agrícola del norte de Gran Canaria, desde La Vega de Guía hasta Piso Firme. En su recorrido atraviesa La Vega de Gáldar, Anzo-Anzofé, Taya, Marmolejos, El Palomar, El Agazal, Los Quintana y Las Rosas.

La instalación ha sido coordinada por el Consejo Insular de Aguas, dependiente de la Consejería de Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria, y el Ayuntamiento de Gáldar a través de su Concejalía de Desarrollo Socioeconómico.