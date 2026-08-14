Los perros demoníacos que aterrorizaban las noches de Gran Canaria: la leyenda de los tibicenas

Mucho antes de que las historias de terror llenaran libros y pantallas, los antiguos habitantes de Gran Canaria ya temían a unas inquietantes criaturas que supuestamente aparecían durante la noche. Eran los tibicenas, unas entidades sobrenaturales representadas generalmente como perros grandes y cubiertos por un espeso pelaje.

La tradición los sitúa en barrancos, cuevas y parajes apartados de la isla. Su presencia se asociaba con la oscuridad, el miedo y las fuerzas que escapaban al control humano. Sin embargo, buena parte de lo que se conoce sobre ellos procede de textos escritos después de la conquista de Canarias, por lo que resulta difícil separar las creencias originales de la interpretación cristiana de los cronistas.

Con el paso de los siglos, los tibicenas se han convertido en una de las figuras más inquietantes y menos conocidas de la mitología canaria.

Perros gigantes que aparecían durante la noche

Una de las primeras descripciones fue recogida por el religioso e historiador Juan de Abréu Galindo. El cronista sostuvo que estas entidades se aparecían ante los antiguos canarios tanto de noche como de día, aunque su forma más habitual era la de grandes perros lanudos.

Abréu Galindo los identificó como manifestaciones del demonio, una interpretación condicionada por la mentalidad religiosa europea de la época. No está claro que los indígenas de Gran Canaria les atribuyeran exactamente ese significado.

El ingeniero italiano Leonardo Torriani también dejó constancia del término a finales del siglo XVI. Según su interpretación, la palabra tabicena —una de sus variantes— significaba “perro” en la lengua de los antiguos canarios.

Otros estudios lingüísticos han relacionado el término con ideas como lo peligroso o lo maligno, aunque la desaparición de la lengua aborigen impide establecer una traducción completamente segura.

¿Existieron realmente los tibicenas?

No existen pruebas de que estas criaturas fueran animales reales con las características descritas por la tradición. Los tibicenas pertenecen al terreno de las creencias, la mitología y las interpretaciones posteriores de la cultura prehispánica.

Algunas teorías populares han intentado relacionarlos con perros de gran tamaño que habrían vivido en las islas. La oscuridad, el aislamiento de los barrancos y los sonidos nocturnos también podrían haber contribuido a transformar animales reales en seres sobrenaturales dentro de los relatos transmitidos entre generaciones.

La figura del perro como guardián, amenaza o vínculo con el mundo de los muertos aparece, además, en numerosas culturas. En Canarias habría adquirido características propias adaptadas al paisaje volcánico, las cuevas y los profundos barrancos insulares.

Su nombre continúa presente en Gran Canaria

Aunque la creencia desapareció, el nombre de estas criaturas habría sobrevivido en la toponimia de Gran Canaria. Las variantes Chobicena y Chibicena se conservan para identificar diferentes parajes del municipio de Agaete, según el Diccionario de Toponimia de Canarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Las antiguas fuentes también describieron entidades similares en otras islas, aunque recibían nombres diferentes. Entre ellas aparecen Yruene en La Palma, Hirguan en La Gomera y Jucancha en Tenerife.

Estas coincidencias apuntan a que la representación de seres peligrosos con apariencia canina pudo extenderse entre diferentes poblaciones prehispánicas del archipiélago.

Una criatura recuperada por la cultura popular

Los tibicenas han regresado durante las últimas décadas a través de novelas, ilustraciones, videojuegos y relatos de fantasía inspirados en la cultura canaria. Su apariencia también ha evolucionado: de los grandes perros lanudos mencionados por los cronistas han pasado a representarse como criaturas negras, gigantescas y de ojos brillantes.

No es posible saber exactamente cómo imaginaban los antiguos canarios a estos seres ni qué función ocupaban dentro de su espiritualidad. Lo que sí ha sobrevivido es su nombre y la imagen de un animal sobrenatural que recorría la isla cuando caía la noche.

Una criatura nacida entre las creencias indígenas y la interpretación de los conquistadores que todavía forma parte del lado más oscuro y desconocido de Gran Canaria.