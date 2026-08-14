Raúl León Alemán, artesano multidisciplinar: "Para que coma la ciudad tiene que haber gente en el campo"

¿Cómo se acercó a la artesanía y las tradiciones canarias?

Mi padre se dedicaba a la lucha canaria y yo vestía ropa de lucha desde pequeñito. Aunque yo no soy de campo, mi abuelo tenía una casa en la costa de Santa Lucía, en la zona donde se plantaban tomateras. Desde pequeño vi a mi abuelo haciendo la labranza. No es que fuera artesanía, ni siquiera enfoco muchas veces la artesanía como tal, sino como un oficio tradicional, una manera de vivir. Antiguamente la palabra artesanía no existía y era cuando más se hacía.

¿Cómo decidió dedicarse a ello?

Me gustaban los cuchillos de Canarias de mi abuelo. Con veintialgo empecé a hacer cuchillos y rozando los 30 aprendí a hacer zurrones y empecé de lleno con la carpintería tradicional. Al principio aprovechaba cualquier madera, hasta hacía muebles con palés. Me iba gustando más lo tradicional y absorbía nuestra cultura desde ahí. He ido aprendiendo con el tiempo.

¿Cuándo dio el salto a la profesionalización?

En 2008 fueron mis primeras ferias. Al año siguiente me saqué el carnet de zurronero de la Fedac. Hasta 2018 no vine a sacarme el de carpintería tradicional, aunque la hacía desde 2008. Este año me quiero sacar el tercer carnet de cestería en junco y aneas, que lo aprendí el año pasado y estoy enamorado de esta artesanía. Mi profesor es Juanito Ramírez, que este año cumple 95 años y es prácticamente el único que ha mantenido este oficio.

Raúl León Alemán haciendo una cesta / LP/DLP

También ha hecho su propio molino de gofio con las técnicas antiguas.

Sí, llevo 12 molinos hechos y voy a por el número 13. Fue por un proyecto con el que quería enseñar a hacer gofio en los colegios y los molinos antiguos eran muy caros. Quise hacer uno pero no me giraba. Después fui a casa de Juanito Ramírez, que él tiene varios, y me enseñó. Ese fue el primero que hice y la primera persona que lo movió fue mi abuela. Lo hizo cantando y me quedé sorprendido porque parece que ya tenía en la sangre que si cogía el molino había que cantar. También hice el mueble, aprovechando la carpintería.

Podría decirse que es un artesano todoterreno. ¿Qué disciplinas domina hasta la fecha?

Para mí eso es un arma de doble filo. He tocado muchos palos de artesanía, pero es porque me gusta aprender, explicar, enseñar y saber de lo que estoy hablando. He aprendido a hacer algo de barro, pero muy poca cosa. Yo no digo que sepa alfarería ni cestería de caña, entiendo cómo se hace y ya está. He hecho cuchillos, pero donde siempre empleo más tiempo y digo que es lo mío es la zurronería y la carpintería, donde siempre intento mejorar. Lo último a lo que estoy dedicando mucho tiempo es la cestería de junco y aneas, pero el proyecto que siempre llevo conmigo es el de la enseñanza. Mi objetivo es que se enseñe, se aprenda y se herede nuestra cultura. Lo que quiero es saber un poco de todo para explicarlo.

¿De qué maneras canaliza esa labor pedagógica?

Enseño nuestras tradiciones en base a objetos artesanales. En una mesa ponemos la materia prima y herramientas, como un balayo de junco o una aguja. Con la alfarería igual: unos botes de cristal con arena, las lisas, las piedras, las rasponas, las cañas y detrás una obra de alfarería. También unas polainas y el ovillo de lana, unos cuchillos canarios, alpargatas de esparto, cestas de caña, mimbre o castaño. Combinamos con sombreros de La Palma, La Graciosa, Lanzarote o Gran Canaria y pongo aros del queso y queseras. Con esos objetos explico la cultura, cómo era antes la vida, que no había plástico o neveras y que para beber agua había que coger un bernegal o ir a un manantial. Con el tiempo he introducido el molino de gofio.

¿Cómo es para la gente la experiencia del molino de gofio?

Es muy didáctico e interactivo porque la gente puede ponerse a moler. Ya no solo niños, sino gente mayor que no ha molido nunca. Yo les explico que el gofio de antes no era como el que compramos en un molino, sino que era con más grano y había que cernirlo para hacerlo más fino.

El artesano realiza una muestra con su molino de gofio / Andrés Cruz

También ha elaborado un cuaderno didáctico sobre tradiciones. ¿Cuál es su contenido?

Sí. Escribí un cuaderno el año pasado gracias al Ayuntamiento de Mogán, la Fedac y el Cabildo. El libro empieza diciendo quiénes somos, qué son las islas Canarias, cómo se llaman, cómo se formaron, de dónde venimos o quiénes fueron los primeros habitantes. Seguidamente empezamos con los oficios tradicionales y la artesanía para trasladar a los alumnos que muchos elementos de la vida cotidiana no existían antiguamente, por lo que había que crear ciertos elementos para poder subsistir. Luego hablo de los pastores y oficios que se han perdido como los carboneros, los salineros o las tiendas de aceite y vinagre. Hay folclore, deporte autóctono y fiestas y hablo de las aguas para que los niños sepan que eran los pozos, las galerías, las acequias o las cantoneras. Y terminamos con una página llena de léxico y otra de entretenimiento donde tienen un laberinto, una sopa de letras y cositas así.

¿Este proyecto tendrá continuidad?

De este libro salieron ciertas copias y la idea es aumentar 30 páginas más para hablar de fauna y flora canaria. Ya no solo con apoyo institucional, sino que lo autogestionaré y lo publicaré porque creo que es necesario que haya libros de este tipo.

¿Cuál considera que es la importancia de transmitir todos estos conocimientos?

Creo que lo más importante es que no se pierda nuestra cultura, aunque pasen 500 años más. La vida cambia y se supone que se transforma para mejorar, pero no hay que dejar en el olvido lo que tenemos atrás. No hay que olvidar cómo se labraba antes o cómo se llamaban los elementos de antes, que fueron la vida de nuestros abuelos o bisabuelos para darnos lo que tenemos hoy en día. No se está enseñando en el colegio y en casa tampoco. Te das con palos de realidad cuando vas a una feria y hasta una persona mayor te pregunta qué es una quesera.

Con la pérdida de esos saberes, ¿considera que también perdemos una parte de nuestra identidad?

Somos multiculturales y la cultura hace al pueblo. Nosotros hemos sido un pueblo sobre todo rural y ahí está la raíz de nuestra cultura. Creo que es donde tenemos que mirar para que persista tanto en entornos rurales como de ciudad, porque para que coma la ciudad tiene que haber gente plantando tomates en el campo, haciendo cucañas, arando tierra con un sacho o haciendo un sombrero para alguien que trabaja al sol.