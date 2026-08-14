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El restaurante de Gran Canaria donde comer pescado junto al mar: terraza con vistas y platos sorprendentes

El establece ofrece una propuesta gastronómica para disfrutar junto al mar

El restaurante ofrece diferentes platos elabroados con productos del mar

El restaurante ofrece diferentes platos elabroados con productos del mar / Tripadvisor

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Helena Ros

Helena Ros

Gran Canaria cuenta con establecimientos en los que las vistas forman parte de la experiencia gastronómica. Uno de ellos es La Caldosa, un establecimiento situado en Gáldar donde disfrutar de una comida junto al mar.

Los creadores de contenido gastronómico @descubreconc han visitado recientemente el local y no han dudado en compartir con sus seguidores algunos de los platos que ofrece el establecimiento. "Pescado y vistas al mar, ¿se te ocurre un plan mejor?", señalan.

Pescado y toques cubanos en su carta

La propuesta gastronómica del restaurante apuesta por combinar los productos del mar y elaboraciones con toques personales. En su vista, la pareja `foodie´ comenzó disfrutando de las sardinas fritas y las almejas al ajillo, un plato que recomiendan pedir a quienes visten el establecimiento.

También eligieron las berenjenas con miel de palma y queso de cabra, una combinación de sabores que conquista en cada bocado a quienes lo prueban.

Más allá de los platos tradicionales, el establecimiento incorpora también algunos platos cubanos como los tostones con carne mechada, una propuesta diferente dentro de una carta pensada para compartir.

Un plan gastronómico para disfrutar junto al mar

Uno de los grandes atractivos del establecimiento es su ubicación. "Aquí puedes comer a unos pocos metros de la playa", comentan los creadores de contenido. El restaurante se ha convertido en una parada obligatoria en Gran Canaria para quienes buscan disfrutar de un almuerzo con vistas al mar, una opción especialmente atractiva para los meses de verano.

Horario y ubicación

Restaurante La Caldosa se encuentra en la Avenida del Agujero, 1, en Gáldar. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y no han dudado en compartir su experiencia gastronómica.

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Abre miércoles, jueves y domingo de 13:00 a 19:00 horas, mientras que viernes y sábado amplía su horario y ofrece servicio hasta las 00:00 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

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