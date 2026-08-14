¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

Gran Canaria arranca con un fin de semana repleto de verbenas, romerías y procesiones, fiestas patronales, conciertos, festivales, actos tradicionales, actividades infantiles y otras propuestas repartidas por toda la isla.

Coti encabeza este viernes la gran noche de la víspera de las Fiestas de La Virgen 2026 en Guía. / Ayuntamiento de Santa María de Guía.

Santa María de Guía

Hoy, en la víspera del día grande, Coti ofrecerá un concierto a las 22.00 horas en la Plaza Grande. A medianoche llegará una de las novedades de este año: un espectáculo de videomapping proyectado sobre el frontis de la iglesia, que sustituirá los fuegos artificiales y la tradicional traca de voladores para reducir las molestias que el ruido provoca en personas sensibles y animales. Después habrá verbena de amanecida con Star Music, Furia Joven y DJ Airam Vega. Mañana, día grande de las fiestas, se celebrarán por la mañana los actos religiosos. A las 18.00 horas comenzará la carrera de cintas y a las 19.00 la batalla de flores, acompañada por los papagüevos y la despedida de las carrozas. La programación nocturna arrancará a las 20.00 con Aithamy DJ y seguirá con el concierto de Café Quijano a las 21.00. La jornada concluirá con una verbena en la que participarán La Mekánica by Tamarindos, Leyenda Joven, DJ Javi Row y Pronova DJ. El domingo, día de San Roque, habrá actos religiosos de 09.00 a 11.00 horas, los tradicionales juegos infantiles y un espectáculo de humor de Omayra Cazorla a las 20.00 horas.

Raúl Afonso pregonará este viernes las fiestas de Fontanales en honor a San Bartolomé / LP/DLP

Moya

Fontanales arranca hoy sus fiestas con el pregón en honor a San Bartolomé, a cargo de Raúl Afonso Suárez y amenizado por Pedro Manuel Afonso. Mañana, el parque acogerá la Feria de Km.0 hasta las 14.00 horas. También habrá música con la verbena en la plaza al ritmo de Savia Nueva, Son de la Aldea y Estrella Latina. El domingo por la tarde, a las 19.30 horas, todo el pueblo se pondrá a bailar con una gran escala en hifi para todas las edades.

Romería-Ofrenda a Nuestra Señora del Buen Suceso / Ayuntamiento de Ingenio

Ingenio

A partir de las 16.00 horas de hoy, las carretas saldrán desde el Parque Camelot para celebrar la Romería-Ofrenda a Nuestra Señora del Buen Suceso, acompañada por la charanga La Ingeniosa. Al finalizar la romería, habrá una noche de orquestas con La Combinación, Paco Guedes y Armonía Show en el parque del Buen Suceso desde las 23.00 horas.

Las fiestas de La Cuevita arrancan este viernes. / Ayuntamiento de Artenara.

Artenera

Las fiestas de La Cuevita arrancan este viernes con la lectura del pregón a cargo de Lucía Mendoza Henríquez. Mañana, en la plaza de San Matías, habrá conciertos de Los Salvapantallas, Kalima Limón y Armonía Show. El domingo se celebrará un campeonato de futbolín en la Alameda Alcalde Severiano Luján Cabrera.

‘El Último Acorde’ reunirá hoy a jóvenes de Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, Moya y Teror en un cluedo musical inmersivo. / Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

Santa Lucía de Tirajana

‘El Último Acorde’ reunirá hoy a jóvenes de Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, Moya y Teror en un cluedo musical inmersivo en el Museo de La Zafra que convierte al público en protagonista de una investigación con misterio, música y teatro. Además, Maspalomas acoge este sábado en el Parque Europeo la carrera benéfica Servatur Rainbow Family Maspalomas, parte de cuya recaudación se destinará a proyectos para niños y niñas con cáncer y sus familias a través de la Fundación Pequeño Valiente. El evento contará también con los característicos polvos de colores holi y la actuación de Los Salvapantallas. La Rainbow Family Mile comenzará a las 19.30 horas, con 1.609 metrospara caminar, trotar o correr, con salida y meta en el Parque Europeo. A las 20.00 horas será el turno de la Rainbow 5K, una prueba de 5.000 metros para corredores con salida y meta también en el Parque Europeo. La Feria de Artesanía de Gran Canaria Verano Sur tendrá lugar junto al Faro de Maspalomas y reunirá una muestra de oficios y productos elaborados por artesanos de la isla. Se podrá visitar hasta el domingo.

FESTIVAL PALMERAS / LP/DLP

La Aldea

Los festejos patronales en honor a San Nicolás de Tolentino arrancan mañana con el Festival Palmeras en la avenida San Nicolás de 21.00 a 02.00 horas. El evento contará con las actuaciones de Orishas, Aduana Maya, Nueva Vibra y DJ Anthony Boada, que pondrán la banda sonora a una noche de música y convivencia para vecinos y visitantes. El festival incluirá una exposición con las imágenes participantes en el Concurso de Fotografía de Palmeras.

Fiestas patronales de Tunte. / Ayuntamiento de SBT

San Bartolomé de Tirajana

Las fiestas patronales de Tunte en honor a San Bartolomé Apóstol comenzarán el domingo 16 a las 21.00 horas con la Noche Tuntera. La jornada incluirá el concierto Medianías del Timple, música de parranda y una zona destinada a la degustación de vinos y quesos canarios.

Veneguera celebrará las Fiestas en honor a la Virgen de Fátima. / Ayuntamiento de Mogán

Mogán

En Veneguera este fin de semana llega la Bajada de La Rama, que comenzará hoy a las 19.30. y terminará con una verbena desde las 23.30 horas con Leyenda Joven, Pronova DJ y Aquarela. El sábado, a las 11.30 horas, se celebrará la eucaristía solemne y la posterior procesión de la Virgen de Fátima por las calles de Veneguera, acompañada por la Banda Pasión de La Aldea. Las fiestas concluirán el domingo con una ruta guiada por el patrimonio natural y cultural del barranco de Veneguera, organizada por Ben Magec-Ecologistas en Acción.

Arucas

En El Puertillo continúa el cine al aire libre con ‘Un Verano de Cine’,que esta vez llevará dos películas a la costa del municipio. Hoy se proyectará Tiburón (1975), el gran referente del cine de suspense, mientras que el sábado será el turno de Superman (2025).

Firgas

Las calles del municipio acogerán mañana a las 19.00 horas la tradicional Romería Canaria de San Roque, que este año alcanza su 50ª edición. Antes, a las 13.00 horas, se celebrará la procesión de los peregrinos de San Roque. La jornada terminará con la verbena sanroqueña a las 23.45 horas y una exhibición de fuegos artificiales a medianoche. El domingo a las 07.30 horas tendrá lugar la Diana de Cornetas y Tambores. A las 10.00 horas seguirá la feria de artesanía en la Plaza de San Roque. Al mediodía habrá feria de ganado, seguida de la procesión de San Roque y el canto del himno de Firgas. Por la noche llegará la música con el encuentro regional de solistas ‘La Noche de San Roque’, que este año celebra su sexta edición. Incluirá las actuaciones de Eugenia Cabrera, Simón Artiles, Patricia Muñoz y Marey Martín y estará presentado por Alexis Hernández.

El barrio de Pino Santo Alto afronta un fin de semana de actos religiosos, música y tradición. / Ayuntamiento de Santa Brígida

Santa Brígida

El barrio de Pino Santo Alto afronta un fin de semana de actos religiosos, música y tradición en torno a la Virgen de La Salud. Hoy viernes 14 a las 19.30 horas, recibirá a los peregrinos procedentes de los barrios de Arbejales y San Isidro de Teror. A las 20.00 se celebrará la Santa Misa de los Enfermos en la carpa exterior de la cancha deportiva y, a las 21.00, una escala en hifi presentada por Carolina del Olmo, de El Tocador de Nina. El sábado estará protagonizado por la romería, cuya salida está prevista para las 20.00 horas. La jornada continuará a las 22.30 con una verbena amenizada por Ritmo Bakano y DJ Álvaro Rodríguez. El domingo, a las 18.00 horas, se celebrará la función religiosa en la carpa exterior de la cancha, seguida de la procesión acompañada por la Banda de Música Guiniguada.

Lo Blanco celebra el fin de semana su Romería y Día Principal de la festividad de San Antonio Mª Claret. / Ayuntamiento de Teror.

Teror

Las fiestas de Lo Blanco-Miraflor seguirán hoy con la actuación de Elías Uche a las 20.30 horas. Mañana, a las 19.30, se celebrará la romería en honor a San Antonio María Claret. La concentración y salida será desde las calles El Estanque y La Cruz, con un recorrido hacia la asociación de vecinos. A las 23.00 horas habrá verbena con Star Music y DJ Promaster y, a medianoche, quema de fuegos artificiales.

Valleseco

El barrio de Lanzarote acogerá este domingo,a las 12.00 horas, el IV Festival Folclórico Los Labradores de Valleseco, que también contará con la participación de Los Medianeros de Gran Canaria. El destacado acto se enmarca dentro de las fiestas en honor a Santa Rosa de Lima.