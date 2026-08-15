Aníbal Vega, veterinario rural: «Cada casa tiene un burro genealógico, y de cuatro patas también»

Aníbal Vega Santana (Valleseco, 1992) es un veterinario rural de pura cepa, especie en peligro de extinción en Canarias y que, además de las labores propias del oficio, es una vela encendida a las tradiciones y a su gran debilidad, el burro majorero.

Aníbal. ¿Por qué veterinario?

De mi abuelo. Me crié atendiendo gallinas, vacas y burros todos los fines de semana, y a raíz de eso.

¿Tenía muchos compañeros en clase?

Es la carrera con menos gente, seríamos 35 ó 40 personas.

¿Y con cuántos se encuentra hoy en el campo?

Rurales, ninguno.

¿Por?

Fuera de España están mucho mejor valorados. Aquí se le da más importancia a un traumatólogo de perros que a un veterinario rural, de granja, a pesar de que no solo cuida a esos animales sino que preservamos la salud pública. Y es que la gente no es consciente de que cada producto que llega a una tienda, incluso aunque no tenga origen animal, pasa por sus manos para que todo esté correcto.

En vista de tan poco personal, su despacho abarca de mar a mar.

De mar a mar. Voy desde Valleseco a Mogán dos días en semana y a La Aldea un día al mes. 40.000 kilómetros al año. Tengo tres coches porque cuando se rompe uno salgo con otro. Ahora estoy con un camioncillo, porque tengo los otros dos en el mecánico, y nunca le puedes decir a una ganadero que tienes el coche roto.

¿A qué hora empieza el trajín?

Muy temprano, desde las seis de la mañana. Pero me levanto antes para atender a mis burros.

Habla usted de la nueva ganadería. ¿A qué se refiere?

A llevar la gestión de la granja basada en la prevención y en los números, para que sea productiva y tener las menores urgencias y pérdidas posibles. Antes, cuando se llamaba al veterinario la vaca ya estaba en el suelo o la cabra de parto. Ahora asesoramos de la raza, de la alimentación, ofrecemos ecografías de gestación, vacunación, desparasitación preventiva, y hasta recortes de pezuñas.

Le está sonando una alarma.

Hum, es para recordarme un par de visitas para el lunes.

Pero, usted ¿cuándo duerme?

Procuro. Pero igual te pones el pijama y tienes que salir pitando.

«Ya hay más ejemplares de burro majorero en Gran Canaria que en su propia isla natal»

(Desde el fondo del barranco llega un rebuzno) Sin salir de casa usted ya tiene guineo con sus siete burros.

Ese guineo viene con gusto. Llego al final del día, les pongo de comer y con solo verlos se me quita el estrés. Vienen para que los acaricies, para que los abraces, y por eso son los reyes de las terapias y su buena fama para los niños con autismo. Allí abajo tengo siete, aquí en la casa otro de 25 años que hace cinco meses cogió una infección en una pata. Le tuve que quitar un tendón, y estuve día tras día mañana y tarde cambiando vendas, dándole medicación, y ahí anda, vivito y coleando. Le puse hasta unas herraduras ortopédicas para corregirle la pisada y se ha adaptado perfectamente.

No da nada por perdido.

No, no. Mientras exista una opción se intenta.

Tal cual como hace usted en el Centro de Recuperación del Burro de la cumbre.

En eso estamos. Para preservarlo. Los pusimos a criar, a sacar nuevas funciones, como la limpieza del monte con el burro bombero, o sacándole valor a su estiércol, que es el que más potasio ofrece, a lo que se añade las terapias a o los eventos para acercarlos al público.

¿Por qué todos deberíamos tener un burro en nuestras vidas?

En el caso de disponer de una finca porque es el paradigma del mantenimiento natural de la tierra, el cariño que te da y por todo lo que le debemos. Cada casa isleña tiene un burro genealógico, y los de cuatro patas también. La gente recuerda mucho la producción de una vaca o un cochino de un abuelo o un bisabuelo, pero el burro traía la comida, las lecheras y en sus cestas se colocaban los lechoncitos de puerta a puerta. Era fundamental.

Con esta querencia se entiende que sea usted miembro de la nunca bien ponderada Asociación Equina La Culata.

Llevo la parte veterinaria y la parte de genética del burro majorero. Tenemos 25 burros y vamos sacando crías y repartiendo. Ya hemos mandado hasta a La Palma.

Es decir, que hay sed de burro.

Si. Hay más gente esperando de los que criamos. .

También se ha marcado usted importantes inventos para la difusión de las tradiciones y sus animalitos.

Echando una mano en lo que puedo, como el concurso de ordeño a mano, que ya hicimos una primera prueba en la feria de Valleseco, una segunda en Zumacal y la tercera que será en Madrelagua.

¿Quién va ganando?

De momento dos ganaderos de Valleseco. En la categoría vaca, Isaac Reyes, y en cabra David Guerra Tadeo. Ninguno pasa de los 40 años, pero hay participantes de todas las edades. De hecho hay una familia en la que participan el abuelo, el hijo y la nieta.

Y esta nieta, ¿apunta maneras?

Ja. En un minuto ordeña un kilo de leche. Es la familia de la quesería Los Quintana. Benito, Mario y Neyed.

Se lo pasa bomba usted.

Sí. Se pasa un rato diferente, con un pique sano y estrategias. Según va la competición van entrenando con cronómetro en mano. Vienen de Valsequillo, Agüimes, Arucas, Firgas, Teror, Artenara y Valleseco. Oh, de Artenara llega un italiano, así que si están dos países, olimpiada a la vista.

Esto en pleno retroceso de las ferias de ganado, ¿no es así?

Se están perdiendo. Ferias de asociaciones vecinales de los barrios quedan muy pocas, en gran parte por la logística, los costes y la burocracia que requiere. Si no sabes de papeles es muy complicado organizarlas. Están semisubvencionadas por el Cabildo pero ese dinero llega meses después y se queda corto, con el consiguiente problema para unos ganaderos que no acuden por rentabilidad, sino por mantener la tradición.

¿Que futuro les espera?

Espero que positivo. Un día principal sin feria tiene menos afluencia.

Aníbal, ¿por qué nos gusta tanto una vaca?

Porque la humanidad se ha criado con ellas.

Es usted el inventor de la noche mágica del burro. Explíquese.

Llevamos tres años. Es exposición, actividades y un paseo por las calles con el sonido de sus cencerros. Ya lo hemos celebrado en Valleseco, Lanzarote y Valsendero.

Y todo con un burro majorero que parece en el exilio, que suena más aquí que en Fuerteventura.

Ya hay más ejemplares aquí que en su isla natal.