De buen entullo en Santa María de Guía: Mojo loco al karaoke

En «el pueblo mejor y de más lustre después de la capital», según el tino del fraile e historiador Viera y Clavijo, se levanta lo que en su día se inauguró en 1868 como Casino Democrático, edificio que materializaba en piedra las inquietudes de un grupo de optimistas vecinos que en el año 1854 constituyeron la Sociedad de Teatro.

Sus cimientos se clavaron en el centro histórico de la localidad, donde la primigenia arquitectura tradicional isleña dio paso en los siglos XVII y XVIII a los señeros edificios coronados con blasones, enmarcados en volutas y filigranas de cantería, puertas tachonadas y balcones de noveleriar en maderas de resistencia marina.

Todo ello en un entramado urbano de calles empedradas que aún hoy, con el paso de los fotingos y el trotar de sus neumáticos, rememoran el traqueteante guineo de las bestias de herradura.

La sede del histórico Casino estrena fuego en la cocina del nuevo Tostado Café & Grill

Un conjunto que, sumado a su iglesia neoclásica, cuya fachada dibujara el mismísimo Luján Pérez, pistosea con toda la razón de su reconocimiento histórico artístico en el año 1982.

La casa de los ratones

En su zona cero se encuentra la Plaza Grande, cortesía de don Pedro Ratón, dueño del solar que cedió para convertirla en lo que hoy es. Ahí sigue la contundente vivienda del señor Ratón en el lateral del fondo, en la proa virada al oeste, y aún hoy hay quién la conoce como la casa de los ratones.

El equipo de Tostado Café & Grill que comanda Jhoselyn Pérez Castillo y Yeray Quintana. / José Carlos Guerra

Hay trajín en este ecuador de agosto en semejante tinglado. Tanto entre la plaza y la iglesia, donde un rancho de chiquillas chicas practican un número en formato majorett cuando aún no se ha traspasado la raya del mediodía, como en la primera planta del Casino, donde se está armando un fuego. Esta vez, controlado. Nada que ver con el que arrasara al primer edificio dejándolo demasiado hecho, por no decir totalmente carbonizado, a finales del XIX.

Al mando de la fosnalla se encuentran la venezolana Jhoselyn Pérez Castillo, aunque de padres de allí mismo, de La Atalaya de Guía, y el teldense Yeray Quintana Mosegue. Recién acaban de montar el Tostado Café & Grill, un mixturado entre el café de toda la vida, con sus provisiones propias de un desayuno, y de golosinas de mayor entullo pasadas por el soplete.

«Aquí se desayuna, almuerza y cena», explica Yeray de modo general para intentar descifrar esta curiosa denominación que combina el buchito del café con el carbón a la brasa.

Carmelas de pulpo

El hombre sabe de lo que habla, porque acumula una acrecentada experiencia. De hecho empezó trabajar cuando la legislación sobre el trabajo infantil venía a ser la misma en este país europeo que el asiático Bangladés. Y es que a los 13 años ya repartía las compras en el Mercalaspalmas desde la una de la mañana, relata poniendo los ojos en blanco. Con 16 años marchó rumbo a Fuerteventura de freganchín y al mando de la plancha en una cafetería de Puerto del Rosario. El currículum continúa con el mismo entusiasmo del que explora rutas en un Google Maps, porque de allí pasó al Bar Machín de Telde, en calidad de camarero, para continuar por El Yasmina, con su famoso bocadillo de pata, el Bar La Rubia de Melenara, o el Grill Miranda de Tafira, ya de cocinero, y donde Víctor Miranda, su propietario como el apellido indica, «fue un padre que me enseñó casi todo».

La vista desde la propia sala, y sobre todo desde su balcón equipado con más mesas al oreo, ofrece todo ventajas, incluida la consulta gratuita de la hora que luce en el reloj de una de las dos torres de la iglesia parroquial.

El triple salto lo da en Vegueta donde se hace con la propiedad del Bar El Birrete, del que se recuerdan su carmelas de pulpo, la tortilla española con aguacate.., las ensaladas.

Jhoselyn va apuntando datos y detalles para notariar la densa biografía mientras va y viene de la sala a la cocina para afinar la maquinaria. Llega un café. De los amplios ventanales abiertos de par en par – propios de la arquitectura funcional de esta última sede construida en los 60 del siglo pasado-, alongan las verdes copas de los laureles de indias y las araucarias que flanquean el antiguo solar del señor Ratón y llegan los susurros de una mirla agazapada entre las ramas, enralada por el ensayo de las majorettes que siguen lanzando al aire los batones, que así se llaman sus chismes de lanzar.

Tosta de ibérico con aguacate. / José Carlos Guerra

La vista desde la propia sala, y sobre todo desde su balcón equipado con más mesas al oreo, ofrece todo ventajas, incluida la consulta gratuita de la hora que luce en el reloj de una de las dos torres de la iglesia parroquial.

Se va yendo la mañana y la tripulación del Tostado Café & Grill va calentando motores al mismo ralentí en aumento con el que el capitán desgrana a la visita su oferta gastronómica, y que pasa por un mínimo común múltiplo de cuatro factores: materia prima de buena calidad, el punto óptimo de la carne, unas altas dosis de cariño, «y una buena presentación en los platos», como añade levantando un dedo inquisidor Pérez Castillo.

Un sopletazo con salsa de ajo

Así, de buena mañana se puede empezar el día con unas tostas, como la Green Deluxe, con su aguacate, queso crema, cherrys y semillas, y jincarse un posterior almuerzo con algo al grill como el tierno solomillo uruguayo acompañado de una salsa de ajo tostado gratinado, que el maestro remata en el plato con un sopletazo que derrite la sustancia en directo y que crea un gran efecto de salivación en el comensal.

Su oferta gastronómica abarca desde una ligera tosta a un kilométrico cachopo

Otro caso paradigmático es el del solomillo sabroso de cerdo, con queso rulo y cebolla caramelizada, o la ‘hamburguesa tostado’, una pieza de angus de 200 gramos con su escarola, tomate, bacon, queso rulo de cabra, cebolla caramelizada, queso cheddar y salsa secreta. Pero aún hay más porque vienen curvas con el kilométrico cachopo canario XXL, “generoso y crujiente” y que viene en la misma entrega con un viaje de huevos fritos por arriba y papas fritas de allí mismo, y así hasta que llegue la noche, buen momento para un taco de pescado con mojo loco, y donde los jueves, de postre, ofrecen hasta un entretenido karaoke.