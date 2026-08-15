Cristina Suárez, paciente con ELA del Hospital Insular, celebra la llegada de lectores oculares para comunicarse: "Para mí lo es todo"

Para una persona con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), perder de forma progresiva el habla significa mucho más que dejar de pronunciar palabras. Supone el riesgo de perder también una capacidad esencial para expresar necesidades, opiniones, decisiones o, simplemente, conversar con quienes la rodean. Para evitar que ese silencio llegue a aislar a los pacientes, el servicio de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria ha apostado por incorporar lectores oculares que permiten manejar un ordenador o una tablet solo con la mirada.

Cristina Suárez tiene 61 años y está diagnosticada de esta patología degenerativa desde 2020. A lo largo de este tiempo, la paciente ha experimentado un deterioro de su capacidad motora y ya presenta muchas dificultades en el habla, aunque todavía puede comunicarse. Con el fin de adelantarse al progreso de la enfermedad, los profesionales ya han comenzado a darle las instrucciones necesarias para que aprenda a manejar este recurso. "Estoy muy contenta con esta herramienta. La utilizo siempre en el hospital", explica.

El dispositivo, que está indicado para las personas aquejadas de discapacidades motrices severas o parálisis cerebral, se apoya en una tablet y funciona a través de un sistema de seguimiento ocular. Una vez calibrada la mirada de cada paciente, basta con dirigir la vista hacia la opción elegida para seleccionarla. En la pantalla pueden aparecer letras, palabras, pictogramas o frases predictivas que después se reproducen con sonido.

Diferentes funciones

Ahora bien, aunque el objetivo principal es que las personas puedan comunicarse, las posibilidades que ofrece esta tecnología van mucho más allá. Tanto es así, que puede emplearse para navegar por Internet, hacer uso de las redes sociales, trabajar con herramientas de ofimática y, en determinados casos, controlar elementos del entorno doméstico.

Y es que, desde 2024, el Servicio Canario de la Salud (SCS) subvenciona este recurso a las personas que cumplan con los requisitos, a través del Protocolo de Prestación Ortoprotésica Suplementaria Ambulatoria. "Para mí lo es todo", asevera Suárez. "Cuando me quede muda, lo utilizaré en casa, porque sin hablar no puedo estar", agrega la mujer, convencida de que la clave está en empezar a practicar antes de perder por completo esta función.

Anticipación

Precisamente, esta es la filosofía que se comparte en el servicio. "En nuestro equipo, nos anticipamos siempre a las necesidades que puedan aparecer con la evolución de las enfermedades neurodegenerativas. De esta forma, cuando la comunicación se vea más afectada, los pacientes ya estarán familiarizados con el dispositivo y conocerán su funcionamiento", detalla el doctor David Simón, médico rehabilitador y foniatra.

Tal y como informa el facultativo, el proceso comienza con una valoración para comprobar que la persona puede utilizar el sistema sin problemas. El siguiente paso consiste en iniciar un entrenamiento básico. "Algunos de los aspectos que hay que valorar dentro de la foniatría son la deglución y la comunicación. Analizamos las circunstancias de cada paciente durante el tiempo que pasa en consulta y, a partir de ahí, empezamos una especie de entrenamiento. Cuando la persona esté preparada y lo solicite, comenzamos los trámites para que se le pueda prescribir", anota el especialista.

Ahora mismo, el hospital cuenta con dos dispositivos de estas características, cuyo uso se extiende también al ámbito pediátrico. De hecho, el equipo trabaja con pacientes del Materno con parálisis cerebral para iniciarles en el manejo de esta tecnología. En total, diez niños y ocho adultos tienen prescrita esta herramienta en el complejo Insular-Materno.

Otras de las figuras relevantes el proceso de aprendizaje son los profesionales de logopedia. "Cuando todavía el paciente se puede comunicar, vamos familiarizándolo con el ratón de mirada", comenta la logopeda Gara Ramos, quien insiste en la importancia de personalizar el sistema para cada usuario. De ahí que cada persona tenga su propio perfil y su propia calibración. "Cada una tiene unas necesidades y unos objetivos diferentes", subraya.

Adaptación

También pueden modificarse las palabras, las frases o las casillas que aparecen en la pantalla. Además, si el usuario necesita una adaptación adicional, la empresa que proporciona el dispositivo puede intervenir incluso en el domicilio. Para los profesionales, esa personalización es fundamental, pues el lector ocular es una herramienta tecnológica que permite que los pacientes conserven la capacidad de decisión en sus tratamientos. "Este dispositivo se convierte en su voz", resume Ramos.

El equipamiento y las herramientas tecnológicas que lo integran aterrizaron en el complejo grancanario hace dos años y han supuesto una inversión de 8,4 millones de euros, que ha sido financiada con fondos de la Unión Europea vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este recurso también está disponible en los otros tres grandes hospitales de las Islas –Doctor Negrín, Nuestra Señora de Candelaria y el Universitario de Canarias–, pues esta innovación tecnológica va de la mano de una estrategia de humanización que, en este caso, busca que, cuando los músculos dejen de responder y las palabras empiecen a faltar, la mirada siga siendo una forma de comunicación para estos pacientes.