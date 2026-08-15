Fontanales reúne a más de 45 productores en una nueva edición de la Feria KM.0 Gran Canaria

Fontanales vuelve a situarse este fin de semana en el mapa del producto de proximidad con una nueva edición de la Feria KM.0 Gran Canaria, que reúne a más de 45 productores de diferentes puntos de la isla en la explanada del Colegio de Fontanales.

La feria abre sus puertas de 9.00 a 14.00 horas y ofrece a vecinos y visitantes la posibilidad de conocer, degustar y adquirir una amplia selección de productos agroalimentarios elaborados en Gran Canaria. El encuentro se desarrolla además bajo uno de los elementos más reconocibles del núcleo moyense durante estas fechas: más de 1.300 paraguas que cubren sus calles.

Un escaparate para el producto de proximidad

La Feria KM.0 busca acercar al consumidor el trabajo que existe detrás de cada producto y fomentar el consumo de alimentos de proximidad, al tiempo que contribuye a fortalecer el tejido productivo y la economía local.

La cita sirve también para promocionar la oferta agroalimentaria de la Villa de Moya y poner en valor algunos de los productos más vinculados a la identidad del municipio, como los quesos, los bizcochos, el pan o la miel.

Fontanales celebra una nueva edición de la Feria KM.0 Gran Canaria / Ayuntamiento de Moya

El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, destacó que “Fontanales vuelve a convertirse en estos días en un gran escaparate de lo mejor que produce nuestra isla”.

“Para Moya es un orgullo acoger una feria que pone rostro a nuestros productores y que permite que quienes nos visitan conozcan de primera mano la calidad y diversidad de nuestros productos. Apostar por el producto local es también apostar por nuestras personas, por nuestro territorio y por una forma de entender el desarrollo que mantiene viva nuestra actividad económica y nuestras tradiciones”, añadió.

Visibilidad para los productores de Moya

Por su parte, la concejala del área, Belén Rivero, señaló que la Feria KM.0 supone “una magnífica oportunidad para descubrir la enorme variedad de productos que se elaboran en Gran Canaria y, al mismo tiempo, para dar visibilidad al trabajo de los productores de nuestro municipio”.

Rivero subrayó además que la iniciativa permite que los consumidores “no solo compren un producto, sino que conozcan su origen y el valor que tiene consumir lo que se produce en nuestro entorno”.

Fontanales celebra una nueva edición de la Feria KM.0 Gran Canaria / Ayuntamiento de Moya

Transporte gratuito en Fontanales

La organización ha habilitado distintos servicios de transporte para facilitar la llegada de visitantes durante el fin de semana. La feria dispone de una guagua circular gratuita por Fontanales durante ambas jornadas, además de un servicio de transporte desde Las Palmas de Gran Canaria hasta el recinto ferial.

La Feria KM.0 Gran Canaria continuará este domingo, 16 de agosto, de 9.00 a 14.00 horas, con una muestra representativa de la calidad, diversidad y tradición del sector agroalimentario de la isla.

Impulso al medio rural

La Feria KM.0 está organizada por el Ayuntamiento de Moya y Elipse, con la colaboración del Gobierno de Canarias a través del proyecto Dinamiza Rural.

Fontanales celebra una nueva edición de la Feria KM.0 Gran Canaria / Ayuntamiento de Moya

La iniciativa forma parte del programa impulsado por el Ejecutivo autonómico para favorecer la reactivación económica de los pueblos y reforzar el valor del medio rural como activo de Canarias. El programa está dirigido especialmente a los municipios de menos de 10.000 habitantes y busca fortalecer el sector primario, promover un desarrollo sostenible y combatir la despoblación de las zonas rurales del Archipiélago.