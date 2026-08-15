"Siempre me he considerado un obrero de la cocina": Premio a Cristo Suárez, veterano hostelero en San Bartolomé de Tirajana

El jefe de partida del hotel Bohemia Suites & Spa, Cristo Suárez, lleva 25 años trabajando de manera ininterrumpida en el establecimiento, lo que le ha valido el reconocimiento por su mayor antigüedad en la empresa en los Premios Santa Marta 2026 que organiza el área de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

¿Qué sintió al recibir el galardón por su antigüedad en la compañía?

Sentí una gran alegría porque se acordaron de nosotros. La hostelería es el motor económico de la Isla y no suele tener el reconocimiento que se merece, así que fue una grata sorpresa. Lo único que lamento es que hayan empezado ahora con las distinciones porque yo he tenido muchos jefes de cocina que empezaron en los años duros de los hoteles y pusieron la primera piedra para que nosotros podamos tener las buenas condiciones de hoy en día. Ellos sí que se merecen un premio por el sacrificio que hicieron hace años.

¿Cuándo decidió que quería dedicarse a la hostelería?

Cuando era pequeño no quería ser cocinero, sino futbolista, bombero o astronauta, las tonterías de los niños. Terminé estudiando hostelería «de rebote» en la rama de comedor. Por eso, cuando hice en Cádiz el servicio militar me pusieron en cocina. Tenía que darle de comer a unas 3.000 personas durante un año y eso me curtió. A los 19 años me licencié y estuve haciendo trabajos de repartidor y luego de ayudante de cocina en varios hoteles del sur. También estuve tres años en Fuerteventura trabajando como cocinero, donde fui muy feliz, y después volví a Gran Canaria.

¿Qué significa para usted ser cocinero y jefe de partida?

Yo intento mantenerme alejado de la idea de «superchef» porque me parece muy esnob. Me considero un obrero de la cocina o un albañil del cuchillo. Para mí un cocinero es un señor que esté trabajando en Guayadeque y que haga una carne de cabra estupenda que incite a la gente a ir a comer al restaurante. Es tan cocinero como una persona que tenga tres estrellas Michelín. En la profesión siempre ha existido el «yo soy más que tú porque he hecho tal cosa», pero yo considero que cada uno de los profesionales con sus conocimientos y sus experiencias, puede sumar mucho a nuestro oficio.

¿Cuáles son sus funciones en el hotel?

Me encargo de hacer de comer para el personal del hotel, que suele ser una media de 70 personas. También me ocupo de ayudar a cargar, descargar y clasificar la mercancía, limpiar los pescados y preparar los caldos para la noche. También le echo una mano a los compañeros del turno de tarde si necesitan que me ponga, por ejemplo, a picar una lechuga. Soy como una navaja suiza, hago de todo.

¿Qué tipo de gastronomía es su preferida?

Cuando cocino para mis compañeros me gusta hacer platos caseros y sencillos, que les apetezca comerse también en su casa. Suelo preparar ropa vieja, una sopita de pollo, potajes de garbanzos o de lentejas, filetes con arroz, etc. Cositas del día a día que no son supercomplicadas, pero son apetecibles.

¿Quién es su referente en la cocina?

Pues todos los jefes de cocina que he tenido me han enseñado algo. Para mí, ellos han sido como mis maestros. Mi abuela también tenía buena mano y me gusta introducir algunas de sus recetas en los platos que hago. Por ejemplo, el mojo rojo que hacemos aquí para el personal es suyo porque he querido hacerle ese homenaje. Además, yo no consulto recetas, me gusta ir directamente a la fuente y preguntar.

¿Qué sentimiento le genera este oficio al que ha dedicado toda su vida?

Es un sentimiento agridulce porque ahora está bien valorado, pero cuando empecé estaba mal visto trabajar en hostelería y te decían que si caías en el sector era porque se trataba del último recurso o porque no habías estudiado. Ahora, por suerte, la situación ha cambiado. Nadie entra a trabajar a un hotel de cinco estrellas si no tiene estudios previos y la gente lo sabe.

¿Qué le diría a los jóvenes que quieren empezar en el sector?

A los chicos que vienen de prácticas siempre les digo: «te hemos tratado bien?» y cuando me dicen que sí, les digo: «pues cuando estés en mi posición, espero que trates igual a quienes vengan a aprender». Para mí lo más importante es que vengan con la predisposición de cuidar a sus compañeros y de hacer lo que les gusta desde la humildad. Este oficio es para quienes lo aman y ser principiante no te hace ser menos que nadie.