Polémica en el día grande de Guía: la Iglesia ignora al Ayuntamiento y lanza dos minutos de voladores

Polémica en el día grande de las fiestas de Guía celebradas este sábado. Miembros de la iglesia contrataron dos minutos de traca de voladores para la entrada de la imagen de la Virgen a la iglesia tras la procesión, saltándose la decisión del Ayuntamiento de suspender los fuegos este año. En señal de rechazo, el alcalde, Alfredo Gonçalves, se puso de espalda.

El día grande de la Virgen de Guía estuvo cargado de polémica. El Ayuntamiento había decidido suspender las tracas de voladores, con el propósito de evitar que el ruido ensordecedor causara un perjuicio a las personas vulnerables y a los animales, muy sensibles a tantos decibelios.

Alfredo Gonçalves y Cristóbal Déniz, rodeados de gobierno local y representantes religiosos, con la imagen. / LP / DLP

Pero, lejos de la decisión política, representantes eclesiásticos contrataron por su cuenta a una empresa pirotécnica, que lanzó los voladores desde la azotea de la iglesia. En total, algo más de dos minutos de voladores, mientras la imagen permanecía en la puerta del templo religiosos antes de volver a entrar a su casa, con las autoridades mirándola y un numeroso público a su alrededor.

El único

Ante esta decisión unilateral, el alcalde Alfredo Gonçalves tomó la decisión de darse la vuelta y dar la espalda a la imagen y la iglesia, como señal de protesta. Fue el único, ya que ningún otro miembro de la Corporación siguió sus pasos, ni siquiera su compañera del PSOE, Ruth Martín. Eso no impidió que cuando se cumplió la ceremonia de entrada, Gonçalves lanzara sus aplausos, aunque mantuvo un rostro serio.

No fue una sorpresa para él, ya que el Ayuntamiento ya se olía esta situación. Tal es así, que el viernes envió un comunicado oficial señalando que «la traca de voladores que sonará este sábado al término de la procesión de la Virgen de Guía no está incluida en el programa oficial de las fiestas. Y, a su vez, se recalcaba que «el espectáculo pirotécnico estaba fuera del plan de seguridad, por lo que cualquier incidencia recaía sobre los autores».

Dentro de esta tensión solapada, no faltaron los vivas a la patrona y los aplausos, en medio del repique de campanas. Todo ello, en un acto presidido por el obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias, Cristóbal Déniz.

Los papagüevos, con una de las torres de la iglesia al fondo. / José Carlos Guerra

Mientras, durante la procesión por las calles del pueblo se registró un hecho simbólico. En la plazoleta de San José se detuvo el trono y salieron todos los cargadores para hacer entrega de un ramo de flores a la familia de José ‘Pepe’ Juan Reyes, que falleció en febrero, que es padre de su compañero allí presente, Víctor Reyes.

Un batalla festiva

Junto al alcalde y al resto de miembros de la Corporación, el recorrido procesional por el casco histórico estuvo acompañado por el representante del Cabildo y alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; los regidores de Arucas, Juan Jesús Facundo; La Aldea, Pedro Suárez; y Valleseco, José Luis Rodríguez; la diputada regional, Elena Máñez; y la consejera insular, Inés Miranda, entre otros.

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Por la tarde, la fiesta se disparó por las calles del casco con la popular batalla de flores, en la que las bolas de papel salían disparadas hacia las cinco carrozas y los furgones cargados de ocupantes, que respondían en esta particular batalla. Eso sí, siempre con un ambiente festivo como bandera.