Raúl Afonso abre las fiestas de San Bartolomé de Fontanales recordando su vínculo personal con el barrio de Moya

El barrio de Fontanales, en el municipio grancanario de la Villa de Moya, inició este viernes las celebraciones en honor a San Bartolomé con un pregón que estuvo marcado por la emoción, los recuerdos y el reconocimiento a las personas que han contribuido a mantener viva la identidad de esta localidad de las medianías del norte de Gran Canaria.

El encargado de abrir oficialmente las fiestas fue el alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, quien protagonizó una intervención muy personal en la que repasó diferentes etapas de su vida ligadas a Fontanales. El acto tuvo lugar en el Pórtico de la Iglesia y reunió a numerosos vecinos, familiares, representantes públicos y visitantes que acudieron al inicio de unas celebraciones profundamente arraigadas en la historia del municipio.

La velada contó además con el acompañamiento musical de Pedro Manuel Afonso, conocido como ‘El Moganero’, que puso música a distintos momentos del pregón y contribuyó a crear un ambiente cercano y emotivo.

Un recorrido por décadas de relación con Fontanales

Lejos de centrarse exclusivamente en cuestiones institucionales o políticas, Raúl Afonso optó por construir su discurso a partir de experiencias personales que han marcado su relación con Fontanales desde la infancia.

Durante su intervención recordó cómo comenzaron sus visitas al barrio muchos años antes de ocupar cargos públicos. Según explicó, sus primeros recuerdos están ligados a las jornadas de caza que compartía con familiares en la zona, una etapa que le permitió conocer de cerca la realidad rural y las tradiciones del lugar.

Momento del pregón de Raúl Afonso en las fiestas de San Bartolomé de Fontanales. / La Provincia

A medida que fue creciendo, su vínculo con Fontanales continuó fortaleciéndose a través de otras actividades. El alcalde evocó sus años relacionados con el fútbol y su experiencia como árbitro en encuentros disputados en el barrio, además de su etapa universitaria como estudiante de Arquitectura y, posteriormente, su trayectoria en la administración local primero como concejal y después como alcalde.

Afonso describió cómo cada una de esas etapas le permitió conocer a numerosas personas que han dejado huella en su vida y que forman parte de la historia cotidiana de Fontanales.

Reconocimiento a quienes mantienen vivo el pueblo

Uno de los ejes centrales del pregón fue el homenaje a los vecinos que, generación tras generación, han contribuido al desarrollo y mantenimiento de la identidad local.

El alcalde recordó a agricultores, ganaderos, artesanos de la madera, productores de queso y otros profesionales vinculados al sector primario que desempeñan un papel fundamental en la economía y en la conservación de las tradiciones del municipio.

Durante su intervención insistió en que el verdadero valor de los pueblos no reside únicamente en sus infraestructuras o en sus espacios públicos, sino en las personas que los habitan y trabajan por ellos cada día.

Ese reconocimiento también se extendió a quienes han compartido con él diferentes momentos de su trayectoria personal y profesional, así como a quienes le han apoyado y también a quienes le han realizado críticas o aportaciones constructivas a lo largo de los años.

El recuerdo del incendio de 2019, uno de los momentos más difíciles

Uno de los pasajes más emotivos de la noche estuvo relacionado con el verano de 2019, cuando un gran incendio afectó a varias zonas de Gran Canaria y puso en peligro distintos núcleos poblacionales del interior de la isla.

Raúl Afonso recordó aquellos días como uno de los momentos más complicados de su mandato al frente del Ayuntamiento de Moya. En ese contexto, Fontanales se vio amenazado por las llamas y las autoridades tuvieron que adoptar medidas excepcionales para garantizar la seguridad de la población.

El alcalde rememoró la preocupación e incertidumbre que se vivieron entonces, así como la difícil decisión de suspender las fiestas patronales previstas para aquel año. Sin embargo, también destacó la capacidad de respuesta de la población y la solidaridad mostrada por los vecinos durante una situación de emergencia que marcó profundamente al municipio.

La referencia a aquel episodio provocó algunos de los momentos más emotivos del pregón, especialmente al recordar la unión demostrada por los habitantes de Fontanales frente a la adversidad.

La devoción a San Bartolomé y una tradición muy arraigada

La figura de San Bartolomé, patrón de Fontanales, también ocupó un lugar destacado en el discurso. El alcalde recordó la estrecha relación que mantiene el pueblo con su patrón y las historias transmitidas de generación en generación que vinculan al santo con la protección de la localidad.

En este contexto, hizo referencia a la tradición popular que atribuye a San Bartolomé un papel simbólico en la detención del avance de las llamas durante el incendio que amenazó la zona.

Asimismo, evocó otro acontecimiento significativo para la comunidad: la histórica bajada de la imagen de San Bartolomé hasta el casco de la Villa de Moya en octubre de 2025, un hecho sin precedentes que quedó grabado en la memoria colectiva del municipio.

Una mirada al futuro de Fontanales

La parte final del pregón estuvo orientada hacia el futuro. Raúl Afonso destacó la importancia de que las nuevas generaciones continúen preservando el legado cultural, social y económico de Fontanales.

En este sentido, puso en valor el trabajo de mayores, jóvenes y niños, así como el esfuerzo de quienes siguen vinculados a actividades tradicionales como la agricultura, la ganadería, la elaboración de quesos o los oficios artesanales.

El alcalde concluyó reafirmando el fuerte vínculo emocional que mantiene con el barrio y asegurando que Fontanales ha pasado de ser un lugar que frecuentaba en distintas etapas de su vida a convertirse en una parte fundamental de su propia historia personal.