Siete años del gran incendio forestal de 2019: Los pinares de los muertos vivientes

Sube la marea en Cortijo de Crespo, en la parte alta de Valleseco. El océano de nubes mecido por el alisio va lambiando los pinares a 1.300 metros de altitud, dejando a buena parte de los ejemplares con la mitad inferior invisible, margullando en el vapor de agua, y la superior al oreo de las brisas bajo la intensa luz del mediodía.

Las copas altas de los supervivientes del gran incendio forestal del 2019, del que se cumplen siete años en este meridiano de agosto, brillan en un abigarrado verde, el propio de las acículas nuevas, pero también alongan aquí y allá los erguidos troncos decrépitos de los no pocos fallecidos en el suceso.

Es la postal del misterio del trasponer: de lo cerquita que está la vida de la muerte. Del más acá del rutilante sol, al más allá de esa penumbra que se intuye por debajo del celaje. Es un paisaje que atoleta al visitante..., hasta que un rebenque pico picapinos -Dendrocopos major thanneri- desbarata la mística bobería. El carpintero está taladrando el tronco como si no hubiera un mañana, percutando un potente solo de batería donde se supone que tendría que reinar el más absoluto de los silencios.

Batalla aérea

Dendrocopos está buscando bichos para su brunch mañanero de entrehoras, guindado de los restos de un pino insigne que pasó a mejor vida aquél agosto del 19 pero que aún sigue en pie, aferrado con sus raíces en garra a la ladera este del barranco de El Andén, tal cual el esqueleto de un muerto viviente.

Pero es que a estribor de donde el picapinos se monta otra carajera aérea, entre dos cazas en forma de cernícalos -Falco tinnunculus- y una aguililla canaria -Buteo buteo insularum- justo encima de otro pequeño cementerio arbóreo. Los dos primeros atosigan a la segunda mientras un viaje de pájaros de menor envergadura, -canarios de monte, herrerillos y pinzones-, saltaperican en un correveydile de una rama a la otra. Y se diría que allí, entre tanto cadáver forestal, hay tanto o más trajín que en el resto de la masa arbórea.

Dos personas recorren parte de la masa forestal quemada junto al barranco de El Andén, Valleseco. / José Carlos Guerra

David Godoy es biólogo y experto en avifauna del Servicio de Biodiversidad de la consejería de Medio Ambiente del Cabildo. Godoy explica que la presencia de esa necromasa que no se retira de los montes tras el paso de un incendio se hace de manera intencionada, «porque la madera la usan especies como el pico picapinos, el murciélago o el herrerillo, incluso alguna rapaz, tanto para nidificar como para buscar comida sobre todo en época de reproducción, que es cuando demandan más recursos alimenticios».

Esos troncos y ramas retorcidos y agrietados por las altas temperaturas, en ocasiones tamizados de líquenes, se convierten a su vez en «refugio de los invertebrados que se alimentan de los detritos del material muerto. A eso se añade la proliferación de hongos que pueden vivir de ese tipo de hábitat, lo que implica una importante función ecosistémica del que se beneficia tanto la flora como la fauna».

Murciélagos y lepidópteros

Como símil, constituyen un edificio de tres plantas, con hongos, reptiles e invertebrados en la primera planta; con la avifauna en la segunda; y con un ático en la última que constituye una atalaya para otear o cazar en el entorno. Y, así, en un solo ejemplar prosperan desde las lisas, lagartos, escarabajos y arañas, hasta las larvas de lepidópteros.

Un mundo complejo al que aún le queda otro ciclo por cumplir, cuando la progresiva descomposición del conjunto va luego aportando al suelo otro tesoro de materia orgánica.

Es así como de postre se crea un glade, o claro en el bosque, imprescindible para la renovación de la masa forestal. Cuando esa masa es muy densa, su sombra impide la germinación de las semillas, y será precisamente en esos huecos donde se crea la guardería de nuevos árboles. Y en las lindes entre el espacio abierto y el cerrado, «donde entra la luz, los llamados ecotonos, se convierten en lugares ricos en fauna porque disfruta de los dos ambientes, por lo que guardan una abundante diversidad».

Esta necromasa en pie, como se denomina técnicamente, ha sido objeto de intervención de la consejería de Medio Ambiente del Cabildo desde el gran incendio de 2019, pero únicamente para eliminar aquellos troncos o ramas susceptibles de crear peligro en vías, senderos o carreteras, conocedores del potencial ecológico que guarda en las medianías y cumbres de la isla.

Los troncos quemados en horizontal actúan como auténticas esponjas para el suelo forestal. / José Carlos Guerra

La mayoría de los ejemplares afectados pertenecen al pino insigne, que no aguanta el fuego con la fortaleza de su primo canario.

Según los técnicos de la consejería, a la retahíla de beneficios descritos por Godoy se añaden el de su capacidad de actuar como una especie de esponja gracias a los troncos que aparecen tirados en el suelo en toda su horizontalidad, y que al irse hinchando de agua con las lluvias de invierno, luego van aportando humedad al suelo cuando más lo necesita.

«Hay que subrayar», explican, «que un fuego en sí no es malo. Pero sí lo son los grandes incendios forestales porque en ellos se activa todo lo que puede arder. Se alcanzan temperaturas muy altas que vienen mal a la vegetación y a la fauna acompañante».

Proyecto Mosaico

Esos incendios virulentos queman la hojarasca y el sotobosque. También la copa de los árboles, de forma que cuando el pino canario comienza a rebrotar no tiene la suficiente densidad para sombrear el suelo, de forma que prolifera el pasto y el matorral, principalmente codeso, creando «estructuras peligrosas en caso de un nuevo incendio ya que el fuego subiría otra vez a la copa de unos árboles muy debilitados y, ahí sí, podrían acabar con el pinar».

Por estos motivos el objetivo a corto plazo, tan corto como este próximo septiembre u octubre, sea el de aplicar los fundamentos del céntimo forestal que entró en vigor a inicios de año y por el que se disponen de más de cuatro millones de euros para tres programas de actuación fundamentales: el proyecto Mosaico, que se concentra en difundir e implementar la limpieza en los terrenos públicos; el fondo verde forestal, que otorga ayuda a los particulares para que ejecuten o encarguen trabajos preventivos en sus terrenos; y el banco de tierras agrícolas de Gran Canaria, que intenta recuperar la agricultura allí donde se haya abandonado.

Todo ello centrado en las llamadas zonas estratégicas, para conseguir un paisaje más seguro contra los incendios, en el que en caso de conato no logre expandirse.

Ni siquiera con una sucesión de ellos, como ocurrió en el año 19. Un primero, el 10 de agosto, iniciado en Artenara, consumió en apenas tres días 1.500 hectáreas, pero es que aún humeaba el suelo cuando el día 17 se desató el infierno en plena ola de calor, justo en El Andén, Valleseco.

En apenas horas se declaró fuera de capacidad de extinción. Federico Grillo, jefe de emergencias del Cabildo, relataba posteriormente que «en apenas media hora teníamos una gran columna convectiva en Valleseco» y que el fuego generó dos pirocúmulos - de hasta cuatro kilómetros de altura- «algo que no habíamos visto nunca aquí». Como nadie había visto antes jamás a 21 aeronaves sobrevolando las cumbres; a 700 bomberos forestales y 400 militares de la UME combatiendo el fuego codo con codo; y a 9.000 personas de Tejeda, Artenara, Valleseco, Moya, Gáldar y San Mateo fuera de sus hogares por un fuego que amenazaba con cambiar el paisaje de la isla para siempre.