¿Vas a hacer senderismo en Gran Canaria este fin de semana? Estos son los consejos que debes seguir

Gran Canaria ha atravesado jornadas marcadas por las altas temperaturas y el elevado riesgo de incendios forestales, especialmente en las zonas de cumbre y medianías. Ante este escenario, quienes tengan previsto practicar senderismo durante el fin de semana deben preparar correctamente la ruta y extremar las precauciones.

El 112 Canarias ha difundido varias recomendaciones para reducir el riesgo de quemaduras, deshidratación, pérdidas y accidentes durante las actividades en la montaña.

Antes de comenzar cualquier recorrido también resulta conveniente comprobar su estado y consultar las comunicaciones de las autoridades por si existieran cierres o restricciones de acceso.

Mayor riesgo de quemaduras con la altitud

Emergencias advierte de que el riesgo de sufrir quemaduras solares aumenta a medida que se asciende. La sensación de frescor provocada por el viento o las temperaturas más suaves de la cumbre no elimina la exposición a la radiación ultravioleta.

Por ello, se recomienda utilizar protector solar, cubrirse la cabeza y caminar por la sombra siempre que resulte posible. También es aconsejable evitar las horas centrales del día, cuando la radiación y las temperaturas suelen alcanzar sus valores más elevados.

La protección solar debe aplicarse antes de comenzar el recorrido y renovarse periódicamente, especialmente cuando la ruta se prolongue durante varias horas.

Agua y alimentos frescos en la mochila

La hidratación es fundamental incluso en los itinerarios de menor duración. El 112 aconseja llevar suficiente agua y beber con frecuencia, sin esperar a tener sed.

También recomienda incluir alimentos frescos y ligeros en la mochila. El calor, la exposición continuada al sol y el esfuerzo físico pueden provocar deshidratación, agotamiento o un golpe de calor.

Ante síntomas como mareos, dolor de cabeza, debilidad, desorientación o náuseas, se debe detener la actividad, buscar un lugar fresco y solicitar ayuda si la persona afectada no mejora.

No abandonar los senderos señalizados

Otra de las principales recomendaciones consiste en permanecer dentro de los caminos y senderos marcados. Tomar atajos puede conducir hacia terrenos inestables, barrancos o zonas en las que resulte más complicado orientarse o recibir ayuda.

Antes de salir conviene conocer la dificultad y duración de la ruta, revisar la previsión meteorológica y comunicar a otra persona el itinerario elegido y la hora aproximada de regreso.

El teléfono móvil debe llevarse cargado, aunque no se debe depender exclusivamente de él porque algunas zonas de Gran Canaria carecen de cobertura. En caso de accidente, pérdida o cualquier otra emergencia, hay que llamar al 112 y facilitar una ubicación lo más precisa posible.

La preparación y la prudencia resultan esenciales para disfrutar de los espacios naturales de la Isla sin convertir una jornada de senderismo en una situación de riesgo.