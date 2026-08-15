La Verbena del Perro 'verde' se suma a las Fiestas de Las Nieves con una propuesta novedosa este 15 de agosto

El Puerto de las Nieves, en Agaete, suma este sábado, 15 de agosto, una nueva propuesta a su intensa agenda festiva de verano. Bajo el nombre de La Verbena del Perro, la localidad costera estrena una cita que combinará música, gastronomía, cerveza y distintas sorpresas con la intención de convertirse en un nuevo punto de encuentro durante las fiestas.

La jornada se desarrollará en la explanada de Nuestra Señora de las Nieves y comenzará a las 17.00 horas, según recoge la programación oficial de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de las Nieves 2026 publicada por el Ayuntamiento de Agaete.

La propuesta nace precisamente este 15 de agosto con una filosofía sencilla: aprovechar uno de los escenarios más reconocibles del municipio para reunir a vecinos y visitantes alrededor de la música y la gastronomía.

Y lo del perro, por supuesto, no es fruto de la casualidad. El protagonista que da nombre a la verbena es el inconfundible perro verde de la cerveza Tropical, todo un icono popular en Canarias al que la fiesta rinde su particular homenaje. Porque si algo tiene claro buena parte del respetable isleño cuando aprieta el calor y aparece una cerveza bien fría es aquello de «¡donde esté una buena Tropical, que se quiten las demás!». Así que el perro, lejos de estar aquí de convidado de piedra, cuenta con fiesta propia, música y hasta su correspondiente brindis. Pocos homenajes pueden presumir de empezar con tanta sed.

Música durante la tarde y la noche

El apartado musical contará, según la convocatoria del evento, con DJ Estro, La Mekanica by Tamarindos, Tacones Rojos y La Combinación, en una programación pensada para prolongar el ambiente festivo durante la tarde y la noche.

El programa municipal confirma expresamente la actuación de Tacones Rojos dentro de la Verbena del Perro a partir de las 17.00 horas, mientras que La Combinación está anunciada para las 22.00 horas.

La música vuelve así a tener un peso destacado dentro de unas Fiestas de Las Nieves que este año cuentan con más de 40 actos religiosos y populares. Durante agosto han pasado por la programación nombres y formaciones como Estrella Latina, Banda Larga, Jóvenes Cantadores, Alexis Miranda o Próxima Parada, además de diferentes noches de verbena y conciertos.

Una nueva cita en las Fiestas de Las Nieves

La Verbena del Perro se incorpora este año al calendario festivo de Agaete como una de las propuestas musicales de la recta final de las celebraciones en honor a Nuestra Señora de las Nieves.

El estreno se produce además en uno de los fines de semana con mayor actividad en el Puerto. Tras la jornada del sábado, las fiestas continuarán el domingo 16 de agosto con nuevos actos y la tradicional noche de fuegos artificiales acuáticos en la playa de Las Nieves, uno de los momentos destacados del cierre festivo.

La programación continuará posteriormente con el regreso de la Virgen a su ermita y distintas propuestas musicales, entre ellas los conciertos de la Agrupación Musical Guayedra y Olga Cerpa y Mestisay el lunes 17, mientras que el sábado 22 está previsto el Festival Latino en el Puerto de las Nieves.

Con música en directo, gastronomía y cerveza como principales reclamos, la primera Verbena del Perro busca hacerse un hueco desde este 15 de agosto en el calendario festivo de Agaete.