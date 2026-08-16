Esclavos, niños abandonados y apellidos vivos: este es el secreto del Libro I de Bautismos de Santa Brígida

"Lo que no se escribe se olvida, y lo que se olvida se pierde". Con esta filosofía arranca el Libro I de Bautismos de Santa Brígida (1583-1622), obra de Néstor Valerón Ramírez, fraile de la Orden benedictina, quien con mucha calma y con una dedicación profunda invirtió cuatro años en escribir este volumen que custodia el patrimonio documental de Santa Brígida.

Lejos de lo que se pueda llegar a pensar, como se explica en su prólogo, firmado por el doctor en Historia Moderna Jesús Emiliano Rodríguez Calleja, las páginas de la obra no solo albergan las anotaciones de bautizados, padres y padrinos con las que trazar un árbol genealógico. Si se recorren sus líneas se pueden descifrar asuntos como la historia de niños ilegítimos y esclavos, la estructura social de la población como consecuencia de los cargos y oficios, así como los movimientos migratorios junto con la creación de asentamientos poblacionales. De hecho, él, que es natural de Santa Lucía de Tirajana, ha encontrado con esta obra a algunos de sus ascendientes. "Te llevas una sorpresa porque dices: 'pero si este es familia mía'", ríe.

El precedente de esta obra se encuentra en el Libro I de Bautismo del Sagrario (1498-1528), uno de los documentos bautismales más antiguos de Europa, también transcrito por Néstor Valerón. De este se dieron a conocer los nombres de aborígenes, colonizadores genoveses, nizardos y franceses. Tras su publicación en 2020, el fraile comprobó que existía una necesidad de conocer el patrimonio documental de las Islas, no solo en Canarias, sino también en la Península. Sin embargo, en la tarea de transcribir hay un adversario: el tiempo, que con todo arrasa.

Un libro desaparecido

Néstor Valerón decidió entonces que su nueva hazaña sería recopilar los bautismos de Santa Brígida. Se sabe que la iglesia de este municipio se funda en 1525 y que, desde entonces, se comenzó a redactar un primer volumen que desapareció sin dejar rastro. No fue hasta 1583, cuando arranca el Concilio de Trento, que obligaba a todas las iglesias a llevar un registro de los sacramentos, cuando en la Vega se empezó a redactar este documento, con la numeración de primer libro, cuando en realidad debería haber sido el segundo.

Fragmento del Libro I de Bautismos de Santa Brígida. / ANDRES CRUZ

Lamentablemente, el documento ha llegado hasta nuestros días con daños irreversibles: manchas de humedad y más de 80 partidas arrancadas que rompen el hilo cronológico entre los años 1596 y 1598. Además, como la versión original está custodiada en el Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas, el fraile solo tuvo acceso a una digitalización realizada hace aproximadamente 20 años. Para más inri, dicha digitalización presenta pliegues que impiden la lectura completa del texto.

Así, armado de una "paciencia benedictina", fray Néstor Valerón comenzó su labor para reconstruir el pasado de las familias de Santa Brígida. "Hubo que revisar constantemente el texto porque se desconocía en qué momento se alteraron las páginas. De forma que tuve que rehacer cada partida cronológicamente", explica Valerón.

Apellidos que perduran

Los apellidos que encontró perduran en el municipio, lo que permite demostrar que la población satauteña es estable. Aparecen apellidos como Navarro, De la Nuez o Montesdeoca. Algunos, como este último, parecen haberse anclado a puntos concretos, ya que todavía persiste en Pino Santo.

El tomo también hace un recorrido histórico por la construcción de la parroquia, que comenzó siendo una capilla privada de Juan de San Lucas e Isabel Guerra, edificada para satisfacer sus devociones y para mejorar su estatus en una época en la que la Inquisición medía la piedad de la gente. En el siglo XVI, Santa Brígida pertenecía a Las Palmas de Gran Canaria, pero su población, principalmente esclava, pronto comenzó a crecer debido al cultivo de la caña de azúcar. A esto se suma una reconstrucción de las familias de Tejeda, que por aquellos años pertenecía a la jurisdicción parroquial de Santa Brígida y que, por tanto, debían desplazarse hasta la vega para bautizar a las criaturas.

"Hay una realidad dolorosa detrás de cada bautismo" Néstor Valerón — Fraile de la Orden de San Benito

Otra sorpresa que aparece en medio de esta cápsula del tiempo es la militarización de los hombres de Santa Brígida para luchar en la Batalla de El Batán, ocurrida en julio de 1599, cuando los grancanarios derrotaron a la flota neerlandesa al mando del almirante Pieter van der Does. A esto se suma una cantidad enorme de niños abandonados. "Lo encontraron tirado en el campo" y "lo arrojaron a la puerta" son algunas de las frases que pueden leerse en el ejemplar. También aparecen las historias de mujeres esclavas que bautizaban a sus hijos, pero que no revelaban el nombre de los padres. "En el siglo XVI la mujer esclava era una fábrica de esclavitud, porque si daba a luz, el niño nacía en condición de esclavo", reflexiona el fraile, a lo que añade: "hay una realidad dolorosa detrás de cada bautismo". Por último, también llaman la atención las defunciones a raíz de la peste, el cólera o la hambruna, así como historias de esclavos que consiguieron la libertad.

Fray Néstor Valerón Ramírez explica su obra. / ANDRES CRUZ

Mucho más que genealogía

Para Néstor Valerón, la lectura de este libro sirve para reflexionar sobre la historia repleta de penurias de Canarias, de manera que hoy se ponga en valor la "libertad" y la "comodidad" de las que se goza actualmente. "Hoy la esclavitud es inconcebible, pero en aquella época era normal", razona. Por ello recalca que entender estas páginas como una mera recopilación genealógica es empobrecer la obra, ya que a raíz de ella se pueden llegar a conocer tantos otros asuntos de la historia del Archipiélago.

La recompensa de este trabajo es ver a la gente feliz por volver a encontrar sus orígenes, confiesa el fraile

Durante la exposición de la obra asistieron incluso conejeros que decían "dese prisa en firmar porque tengo el avión de vuelta", lo que demuestra que el patrimonio municipal también despierta interés fuera de Santa Brígida. Tanto es así que personas de América Latina, especialmente de Cuba, encuentran provecho en estas páginas, pues gracias a las leyes de memoria histórica podrían obtener la nacionalidad española si demuestran que tienen parentesco con canarios.

"Ahí está la recompensa de este trabajo: ver a la gente feliz por volver a encontrar sus orígenes", manifiesta Valerón, cuya voluntad resume con un lema de Cicerón: "no trabajo para mí, sino trabajo para todos". Aunque confiesa que en más de una ocasión ha pensado "jubilarse" de esta ardua tarea, muchos investigadores ya le han pedido que transcriba el Libro I de Matrimonio de esta misma época. Eso sí, "¿cuándo?, no lo sé", aclara.