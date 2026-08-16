El nuevo centro comercial Playa del Inglés tendrá 68 establecimientos

El nuevo centro comercial Playa del Inglés, uno de los grandes proyectos privados previstos en San Bartolomé de Tirajana, contará con 68 locales comerciales y tiene marcada ya una fecha en el calendario para recibir a sus primeros clientes: la previsión es que abra sus puertas durante el primer semestre de 2029. El espacio comercial está promovido por las empresas Tefia SL, propiedad del empresario de raíces gallegas Lorenzo López, y Supermercados Marcial SL, que preside Nieves González Viera. Entre ambas compañías invierten un montante que asciende a los 48 millones de euros para darle a San Bartolomé de Tirajana una oferta comercial y de ocio moderna frente a los centros comerciales que presentan una imagen obsoleta y degradada. El proyecto está perfilado por el estudio AA&A Aguirre y Asociados.

Los promotores iniciaron las obras hace unas semanas, casi dos años después de que en septiembre de 2024 la Junta de Gobierno Local de San Bartolomé de Tirajana otorgase la licencia de obra mayor para la construcción del edificio.

Ubicación del inmueble

El establecimiento comercial estará ubicado entre la avenida de la Unión Europea, la avenida de Gáldar y la calle Alcalde Enrique Jorge - justo en el límite entre la zona turística de Playa del Inglés y el área residencial de San Fernando de Maspalomas - y se levantará sobre el antiguo solar que ocupaba el edificio de la empresa Viajes Insular, que fue demolido en 2013 tras una prolongada situación de abandono.

Imagen de las obras que se están realizando en el centro comercial. / LP/DLP

Inicio de las obras

Después de 13 años sin albergar ningún tipo de actividad y con una gran acumulación de basura, la maquinaria ya se ha puesto en marcha para materializar el centro comercial. En una primera fase, los promotores realizan los movimientos de tierra para extraer, con varias excavadoras, grandes cantidades de sedimentos, lo que permitirá construir varias plantas bajo rasante.

El centro comercial contará con una superficie total construida de 69.268 metros cuadrados

El centro comercial contará con una superficie total construida de 69.268 metros cuadrados, de los cuales 23.210 metros cuadrados serán de uso comercial, entre los que se distribuirán los 68 establecimientos de textil, calzado, ocio, alimentación y restauración. En este último caso, se destinarán 317,5 metros cuadrados para las terrazas.

Edificio con dos frentes

El edificio tendrá dos frentes: uno con vistas a la parte delantera, la Avenida de la Unión Europea, y otro posterior que dará hacia la calle Alcalde Enrique Jorge de San Fernando de Maspalomas. En el frente delantero tendrá una altura sobre rasante de dos plantas, mientras que en el trasero tendrá tres; con ello, la arquitectura del edificio se adapta a los desniveles que presenta el terreno en esta zona del municipio, según recoge el proyecto aprobado por la licencia municipal en 2024.

Durante su tramitación, el proyecto ha sido objeto de varias modificaciones. La última de ellas, aprobada por Urbanismo, incluyó la construcción de un carril de desaceleración en la parte trasera del edificio, destinado a mejorar el acceso al centro comercial y, al mismo tiempo, aliviar la congestión del tráfico en la calle Alcalde Enrique Jorge, una de las vías de entrada a parte de la zona residencial de San Fernando. Además, en el interior del edificio se dispondrán espacios más diáfanos de los previstos inicialmente en el proyecto y que tendrán vegetación y área de descanso.

El edificio dispondrá de 815 plazas de aparcamiento que se ubicarán en las plantas bajo rasante

Por otro lado, dada la escasez de zona de estacionamiento en el entorno donde se ubicará el centro comercial, el proyecto incluye también un total de 815 plazas de aparcamiento que se distribuirán en las distintas plantas que se construirán bajo rasante.

Aunque el nuevo centro comercial Playa del Inglés está promovido por las empresas Tefia SL y Supermercados Marcial SL, los impulsores dejarán la comercialización y la gestión del inmueble en manos de la compañía Archigestión SA, propiedad del empresario de origen sirio afincado en Tenerife Amid Achi.