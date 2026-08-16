San Roque llena de tradiciones los municipios de Guía y Firgas

Después de vivir el día grande de las fiestas de su patrona, Santa María de Guía celebró ayer los actos en honor a su copatrono, San Roque, con el que el municipio de Firgas también comparte devoción y que se manifiesta con actos relacionados con las tradiciones .

Los actos religiosos abrieron en Guía el programa de ayer con la Misa de Peregrinos en la ermita de San Roque y, a su término, como marca la tradición, se acompañó al copatrono hasta la iglesia de Santa María de Guía, donde se celebró la misa y el posterior recorrido procesional de regreso por las calles Luis Suárez Galván, Poeta Bento y la plaza de San Roque.

El programa de la Virgen de Guía sigue esta semana con una oferta lúdica, con la fiesta de la espuma, el miércoles, a las 17.00 horas, en la plaza de San Roque, y la scala en hi-fi, a las 20.00 horas en el mismo escenario.

Feria de ganado celebrada ayer en Firgas con motivo de las fiestas de San Roque. | / LP/DLP

Por su parte, Firgas también celebró San Roque mirando a la tierra y a la tradición, con las ferias de artesanía y de ganado, con el posterior desfile de animales, la procesión y la VI edición del encuentro regional de solistas ‘Un canto a la libertad’, con algunas de las voces femeninas y masculinas más destacadas del panorama de la música popular canaria. El programa continúa hoy, desde las 14.00 horas en aparcamiento, con el Día de la Madrina, que ofrece una paella y las actuaciones de Pepe Benavente y dj Promaster.

Más al sur, el pueblo de Carrizal de Ingenio continúa con las fiestas del Buen Suceso, que anoche cerró el artista El Vega y que el fin de semana se trasladan a la playa de El Burrero para celebrar San Haragán.

En la cumbre, las fiestas de la Virgen de la Cuevita también siguen hoy con la jornadas de puertas abiertas en el Centro de Tejeduría de Las Arbejas, hasta este miércoles; y esta tarde con el ciclo Cine de Verano, a las 20.00 horas, en la alameda Alcalde Severiano Luján Cabrera, que se repite mañana.

El fin de semana también hizo hueco al sector primario de la isla. El pueblo de Fontanales, en Moya, se convirtió en un punto de encuentro para el producto local con una nueva edición de la Feria KM.0 Gran Canaria. La cita reunió a más de 45 productores procedentes de diferentes puntos de la isla, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de conocer, degustar y adquirir una amplia variedad de productos de proximidad.

La feria Km.0 volvió a dar la oportunidad de comprar de forma directa a los productores agroalimentarios. / LP/DLP

La Feria KM.0 volvió a ser una oportunidad para acercar al consumidor el trabajo que existe detrás de cada producto, favoreciendo el conocimiento y el consumo de alimentos de proximidad y contribuyendo a fortalecer el tejido productivo y la economía local. Con el objetivo de dar a conocer y acercar los productos de la Villa de Moya y poner en valor la riqueza agroalimentaria del municipio y poner en valor productos que forman parte de su identidad, como los quesos, los bizcochos, el pan o la miel.

Proyecto ‘Dinamiza Rural’

El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, destacó que Fontanales «volvió a convertirse este fin de semana en un gran escaparate de lo mejor que produce nuestra isla», y añadió que para Moya «es un orgullo acoger una feria que pone rostro a nuestros productores y que permite que quienes nos visitan conozcan de primera mano la calidad y diversidad de nuestros productos».

Afonso subrayó que apostar por el producto local «es también apostar por nuestras personas, por nuestro territorio y por una forma de entender el desarrollo que mantiene viva nuestra actividad económica y nuestras tradiciones». Por su parte, la concejala del área, Belén Rivero, señaló que «la Feria KM.0 es una magnífica oportunidad para descubrir la enorme variedad de productos que se elaboran en Gran Canaria y, al mismo tiempo, para dar visibilidad al trabajo de los productores del municipio». «Es una forma de que no solo compren un producto sino que conozcan su origen y el valor que tiene consumir lo que se produce en nuestro entorno», añadió.

La Feria KM.0 está organizada por el Ayuntamiento de Moya y la empresa Elipse, y cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias dentro del proyecto ‘Dinamiza Rural’, destinado a reactivar la economía local de los pueblos y el valor del medio rural como un activo de la marca Canarias. n