Estas son las 10 mejores playas de Gran Canaria según Tripadvisor: Maspalomas lidera la lista

Gran Canaria tiene playas para prácticamente todos los gustos. Grandes extensiones de arena junto a paisajes protegidos, arenales urbanos en pleno corazón de la capital, pequeñas bahías protegidas del oleaje o enclaves turísticos con todos los servicios a escasos metros del mar.

Pero ¿cuáles son las favoritas de quienes visitan la Isla? Tripadvisor reúne actualmente 70 resultados dentro de su clasificación de playas de Gran Canaria, ordenados según la preferencia de los viajeros. Para elaborar el listado, la plataforma tiene en cuenta datos como las opiniones, las puntuaciones, las visitas a cada página y la ubicación de los usuarios.

El resultado coloca a Maspalomas en primera posición, seguida de Las Canteras y Amadores. El sur y suroeste de Gran Canaria dominan ampliamente los primeros puestos, aunque la playa capitalina consigue colarse entre las grandes favoritas.

Existe una particularidad: Tripadvisor incluye en novena posición al Paseo Costa Canaria, catalogándolo simultáneamente como paseo y playa. Al no tratarse propiamente de un arenal, este recorrido selecciona las diez playas mejor posicionadas, incorporando a Taurito, que aparece inmediatamente después de Meloneras en la clasificación.

1. Playa de Maspalomas

Maspalomas es la playa favorita de los viajeros en Gran Canaria según Tripadvisor, donde acumula más de 8.800 opiniones y una valoración de 4,4 sobre 5.

Su atractivo va mucho más allá del baño. El arenal comparte paisaje con las Dunas de Maspalomas y el histórico faro, formando una de las estampas más reconocibles del sur de la Isla. Además, caminando por la costa termina conectando con Playa del Inglés.

2. Playa de Las Canteras

La única representante de Las Palmas de Gran Canaria entre los primeros puestos aparece directamente en segunda posición. Las Canteras suma más de 8.100 opiniones y alcanza una puntuación de 4,5 sobre 5, incluso superior a la de Maspalomas.

Es el contrapunto urbano del ranking. La web oficial de Turismo de Gran Canaria la describe como una de las grandes joyas de la capital y destaca precisamente su carácter urbano y cosmopolita. Su paseo, los establecimientos situados alrededor y las diferentes zonas del arenal permiten vivirla de formas muy distintas.

3. Playa de Amadores

El podio lo completa Amadores, en Mogán, con cerca de 4.000 valoraciones en Tripadvisor y una puntuación de 4,4.

Una de sus principales características es la tranquilidad de sus aguas. Dos diques protegen la playa del oleaje, mientras que un paseo marítimo de aproximadamente un kilómetro permite llegar caminando hasta Puerto Rico. Estas características ayudan a explicar su popularidad entre familias y quienes buscan un día de playa más tranquilo.

4. Playa de Mogán

La cuarta posición vuelve a quedarse en el municipio de Mogán. La playa de Mogán supera las 4.400 opiniones en Tripadvisor y obtiene también una valoración de 4,4 sobre 5.

Es un arenal pequeño situado junto a uno de los núcleos costeros más fotografiados de Gran Canaria. Turismo de Gran Canaria destaca su carácter familiar y las posibilidades para practicar actividades náuticas como kayak, buceo o paddle surf, además de su cercanía al puerto y a sus calles comerciales.

5. Playa de Puerto Rico

El dominio del suroeste continúa con Puerto Rico, quinta en la clasificación de Tripadvisor, donde reúne más de 2.300 opiniones.

Se encuentra en uno de los principales centros turísticos de Mogán y forma parte de un litoral donde se concentran algunas de las playas más conocidas de Gran Canaria. En pocos kilómetros aparecen Puerto Rico, Amadores, Patalavaca, Anfi del Mar y, continuando hacia el oeste, Puerto de Mogán y Taurito.

6. Anfi del Mar

Anfi del Mar ocupa el sexto puesto y es uno de los arenales más reconocibles del sur por el tono claro de su arena y el entorno turístico que la rodea. Tripadvisor le otorga actualmente una valoración de 4,4 sobre 5.

Junto a la playa se encuentra además una pequeña isla artificial ajardinada y un puerto deportivo, elementos que conforman una de las imágenes más características de esta zona de la costa grancanaria.

7. Playa de San Agustín

Para encontrar la séptima hay que regresar a San Bartolomé de Tirajana. San Agustín suma más de 1.100 opiniones en Tripadvisor y obtiene una puntuación de 4,1 sobre 5.

Frente al ambiente de algunos de los grandes núcleos turísticos cercanos, San Agustín suele asociarse a un perfil más familiar y tranquilo. La propia web turística de Gran Canaria la incluye, junto a Amadores y Puerto de Mogán, entre las playas de la Isla especialmente vinculadas a ese tipo de experiencia.

8. Playa del Inglés

Otro de los grandes nombres turísticos de Gran Canaria aparece en octava posición. Playa del Inglés forma, junto a Maspalomas, una enorme franja de arena en el extremo sur de la Isla. Tripadvisor la sitúa entre sus ocho primeros resultados estrictamente playeros.

Desde Maspalomas es posible avanzar por la costa hasta alcanzar Punta de Maspalomas y continuar hacia Playa del Inglés, enlazando dos de los arenales más conocidos de Canarias.

9. Playa de Meloneras

Tripadvisor coloca a Meloneras en el décimo puesto de su listado general, aunque se convierte en la novena playa propiamente dicha si se excluye el Paseo Costa Canaria. Cuenta actualmente con una valoración de 3,9 sobre 5.

Está situada junto a uno de los grandes paseos marítimos del sur y muy cerca del entorno del Faro de Maspalomas. En su entorno se encuentran también el yacimiento arqueológico de Punta Mujeres y uno de los campos de golf de esta zona de Gran Canaria.

10. Playa de Taurito

El recorrido lo completa Taurito, que aparece inmediatamente después de Meloneras entre las playas clasificadas por Tripadvisor. La plataforma le concede una puntuación de 3,7 sobre 5.

Situada también en Mogán, forma parte de la sucesión de núcleos turísticos que recorren el litoral del suroeste de Gran Canaria. La zona dispone de oferta relacionada con los deportes y actividades acuáticas y se encuentra en el itinerario costero que conecta algunos de los grandes destinos turísticos del municipio.

La playa de Taurito / LP/DLP

La clasificación deja una conclusión evidente: el sur y suroeste acaparan nueve de las diez playas seleccionadas, con Mogán y San Bartolomé de Tirajana como grandes protagonistas. La excepción es Las Canteras, que consigue alcanzar la segunda posición desde el corazón de Las Palmas de Gran Canaria.