Tita Martel, hija predilecta de Valsequillo: "Ni con una calculadora se cuentan todos mis alumnos"

Concepción Martel Suárez, mejor conocida en Valsequillo como La Señorita Tita, ha sido nombrada hija predilecta del municipio por su trayectoria como docente durante 36 años. Con este motivo, repasa su infancia en el barrio de El Helechal, el camino que recorrió para cumplir su sueño de ser maestra y la vida compartida con su marido, también maestro, en las aulas del pueblo.

¿Qué recuerda de su vida en El Helechal?

Nací en un barrio de Valsequillo que se llama El Helechal. Ahí nací y crecí, pero ahora vivo en Telde. Recuerdo una vida muy tranquila, en el campo, con mi padre agricultor y mi madre en casa ayudando en todo. Mi padre se llamaba Francisco Martel Suárez y mi madre, María Suárez Monzón. Fui una niña feliz, con mis seis hermanos. En aquella época no había juguetes ni dinero para comprarlos, así que nos las ingeniábamos para elaborar aros de alambre, de verguilla, muñecas de trapo, o jugábamos a las tienditas con trocitos de ladrillo, simulando que era la mercancía. Estimulábamos la imaginación todos los días.

¿Cómo vivió la adolescencia?

Prácticamente no estuve en El Helechal, salvo para ir a dormir, porque estaba estudiando en Telde. En Valsequillo hicimos la primaria y luego tenía que madrugar muchísimo para llegar al colegio de San Gregorio y por la tarde volver a casa, cenar y hacer las tareas del día siguiente.

¿Cómo era ese trayecto?

Me tenía que levantar a las cinco de la mañana para caminar dos kilómetros desde El Helechal hasta Valsequillo porque no había carretera. Era un camino real, aunque cogíamos atajos para llegar pronto. Salía de noche y mi padre o mi madre me acompañaban hasta casi el pueblo, porque me daba miedo ir sola. Y a la vuelta, mi padre se colocaba en la cima de la ladera y me silbaba para que supiera que estaba allí. Me esperaba y nos íbamos juntos a casa.

«Me levantaba a las cinco de la mañana para caminar dos kilómetros e ir a trabajar» Tita Martel — Hija Predilecta Valsequillo

¿Qué lección se lleva de sus padres?

Soy una afortunada por haber podido estudiar y por tener unos padres que me empujaron y me animaron. De ellos me llevo el respeto a los demás, la solidaridad, la sinceridad, la verdad.

¿Cómo era la convivencia con los vecinos?

Muy bien, era genial. Como la mayoría eran agricultores, en las cogidas de papas se reunían todos los vecinos para recoger un día en las de mi padre, otro día en las del otro vecino y así iban rotando. Todos se ayudaban entre sí.

¿Por qué decidió estudiar magisterio?

Me gustó desde pequeñita. Mi madre me decía que desde los cuatro o cinco años quería enseñar. Aprendí a leer con tres años y enseñaba a mis hermanos más pequeños a leer, a escribir y el cálculo básico. Hice el bachillerato elemental en Telde, en el San Gregorio, luego el superior en Las Palmas, en el Isabel de España, y de ahí pasé a magisterio.

Tita Martel, hija predilecta de Valsequillo. / J.PEREZ CURBELO

¿Cómo fueron los primeros años dando clase?

El primer año lo hice donde hoy está el tanatorio de Valsequillo. Allí había dos aulas, en el primer piso daba clase yo, con un primero y un segundo, niños pequeñitos aprendiendo a leer, y en la segunda daba clase mi marido. Ahí estuve del 73 al 77, y ya en el 77 me fui al colegio Mirabala. En 36 años, con hasta cuatro o cinco grupos de 25 o 30 alumnos, habría que coger una calculadora para contar a todos los alumnos que han pasado por mis manos.

¿Qué aprendió de sus alumnos?

La primera impresión fue que en magisterio me habían engañado, porque lo que te dicen allí nada tiene que ver con la realidad. Antes de estar en el tanatorio, di clase en un garaje grande con un ventanuco pequeñito para 59 niños. Cuando llegas es como si empezaras de cero y aprendes a la vez que trabajas. Estaba nerviosa, pero después fue todo bien. Ha sido una vida genial, con unos alumnos magníficos, unos eran mejores estudiantes que otros, pero como personas todos magníficos. De ellos aprendí la convivencia en grupo.

«El mayor premio es el cariño de los niños y la cercanía con la que me tratan todos» Tita Martel — Hija Predilecta de Valsequillo

Cuéntenos cómo es trabajar con su marido.

Mi marido José López y yo nos conocimos en magisterio. Primero fuimos amigos, luego novios y luego nos casamos. Llevamos juntos 51 años. Yo empecé a dar clase en Valsequillo y cuando surgió otra plaza ya él se quedó para toda la vida dando clases conmigo. Después de tanto tiempo juntos lo quiero todavía más. Ahora vamos a celebrar este reconocimiento de hija predilecta de Valsequillo. La noticia me cogió de golpe, nunca pensé que fueran a darme esa distinción.

¿Le reconocen los niños que fueron sus alumnos cuando la ven por la calle?

Me dicen: «Adiós, señorita Tita.» Y yo les digo: «Ya es hora de que me tutees.» Y me dicen que no pueden, que los niños de aquella época no pueden tutearme ni llamarme Tita. Te encuentras a un tiarrón con barba y dos niños, uno en cada mano, que te dice: «Hola, señorita Tita», y yo me quedo dudosa. Le pregunto: «Tú fuiste mi alumno, pero no recuerdo tu nombre, ¿me lo dices?», me lo dice y ya luego por supuesto que lo recuerdo. Eso sí, me saludan siempre. Es más, si vamos a cualquier acto público, lo que menos hacemos es disfrutar del acto, sino del saludo de nuestros alumnos. Así deben sentirse las súperestrellas de Hollywood. Me satisface el cariño y la gratitud que nos demuestran los niños y niñas, que ya no lo son tanto porque tienen a sus hijos. Yo les digo que solamente hicimos nuestro trabajo, pero se sienten agradecidos por la confianza, por la ayuda, por un montón de cosas.

Después de todos estos años, ¿qué se lleva consigo, y qué supone ser hija predilecta de su municipio?

Me llevo la buena relación que siempre tuve con mis alumnos, con mis alumnas y con mis compañeros, más la experiencia de la docencia, que llevaré siempre conmigo. Y siento mucho orgullo por este reconocimiento que me dan. Nunca me lo imaginé, pero estoy orgullosísima de ello y me siento genial. Yo sé que he hecho siempre las cosas como mejor he podido y como mejor he sabido. Pero el mayor premio es el cariño de los niños y la cercanía con la que me tratan todos ellos.