La traducción entra en las juntas de propietarios

Las juntas de propietarios, las derramas, las obras en los edificios o la aprobación de las cuentas pueden convertirse en asuntos difíciles de abordar cuando una parte de los vecinos no domina el español. En el sur de Gran Canaria, donde se concentra una nutrida nómina de propietarios extranjeros, muchas comunidades recurren a intérpretes para garantizar que todos puedan seguir las reuniones y conocer las decisiones que afectan a sus viviendas.

Jenni Hymoff lleva 31 años dedicada a la traducción y la interpretación y conoce de primera mano esta realidad. Junto a su socia, Ana Rial, fundó Ari Traducciones, la primera empresa de este ámbito en establecerse en el municipio de Mogán. Ahora mismo, trabaja con diferentes comunidades de propietarios, sobre todo en el sur de la Isla. Hymoff calcula que acuden a unas 35 o 40 diferentes, algunas de ellas varias veces al año, en función de la cantidad de reuniones o de la complejidad de las cuestiones que deban abordar.

«Aquí han comprado todo tipo de propietarios extranjeros y necesitan poder comunicarse», explica. Su trabajo abarca desde complejos de apartamentos de alto nivel hasta edificios construidos en los años 70, donde conviven propietarios extranjeros con perfiles económicos muy diversos. Ahora bien, el elemento común es la dificultad para seguir una reunión en español cuando no se domina el idioma.

Tal y como indica la profesional, su intervención se produce sobre todo en las juntas generales y extraordinarias. Las primeras deben celebrarse al menos una vez al año para cuestiones como la aprobación de las cuentas o la elección de la junta directiva, mientras que las segundas pueden convocarse cuando surge la necesidad de tomar otras decisiones. «Una avería, la instalación de una rampa, la renovación de un ascensor o cualquier otra obra que implique un gasto extraordinario puede llevar a los vecinos a celebrar una nueva reunión», anota.

Ley de propiedad horizontal

Precisamente, es en esos momentos cuando la interpretación adquiere especial importancia. «La ley de propiedad horizontal es bastante estricta y necesitan saber qué está pasando, qué decisiones están tomando, cómo se ve el futuro del complejo y dónde van a tener que gastar dinero», detalla Hymoff.

Sin embargo, la dificultad no se limita a trasladar de forma literal de un idioma a otro lo que se dice durante una asamblea. «La normativa española de propiedad horizontal establece procedimientos y obligaciones que pueden resultar poco familiares para quienes proceden de otros países. A los extranjeros les cuesta mucho entender que hay ciertas cosas que tienen que hacerse por protocolo porque la ley lo exige» señala. Entre ellas figuran cuestiones como aprobar las cuentas, elegir una nueva junta directiva o cumplir las normas de régimen interno de cada comunidad.

La barrera lingüística puede terminar además generando malentendidos entre vecinos. De hecho, Hymoff asegura que en ocasiones tiene que solicitar permiso para ampliar una explicación. «Si alguien dice que algo es negro y yo veo que es blanco, tengo que decir que es negro, pero muchas veces la junta da por comprendido un concepto que el propietario extranjero no ha entendido y tengo que aclarar por qué algo se está decidiendo de una manera u otra», comenta.

Esta empresa presta servicios a propietarios de distintas nacionalidades. Los idiomas con los que más trabajan las fundadoras son el inglés, el alemán y el noruego, aunque cuentan con colaboradores para traducir otras lenguas. De este modo, llegan a ofrecer traducciones en una veintena de idiomas.

La barrera lingüística puede terminar generando malentendidos entre vecinos

«Ahora mismo, en el sur de la Isla hay muchos propietarios italianos. Yo, por ejemplo, no trabajo con el italiano y ellos suelen desenvolverse bastante bien en español, pero cuando necesitan un servicio de traducción recurrimos a alguno de nuestros colaboradores», informa Hymoff.

Su vínculo con las lenguas, sin embargo, viene de mucho antes. Jenni Hymoff creció en un entorno multicultural –su madre era alemana y su padre, ruso–, una circunstancia que terminó influyendo en su vocación profesional. «En este trabajo es muy importante que las personas estén bien preparadas y tengan un buen dominio lingüístico. Muchas veces se aprende a ser traductor, pero no es lo mismo ser intérprete», aclara.

Más allá de la labor de interpretación durante las reuniones, el aumento de propietarios extranjeros también plantea, a su juicio, la necesidad de mejorar la información que reciben estos vecinos. «Muchas veces les mandan un acta en español y los extranjeros no saben qué hacer con eso», apostilla. Hay que señalar que traducir un documento de varias páginas para un único propietario puede suponer un coste elevado. Por ello, plantea que varios vecinos puedan solicitar a la junta que esa traducción sea asumida como un gasto de la comunidad y no individual.

Por otro lado, la traducción y la interpretación también pueden entrar en juego fuera de las reuniones de vecinos. En el caso del alquiler de una vivienda, la empresa realiza traducciones de contratos para que las partes puedan comprender aquello que van a firmar. «Es muy importante que la persona extranjera entienda el contenido del contrato antes de suscribirlo para evitar posteriores conflictos sobre lo acordado», asevera.

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Así, la labor de estos profesionales se sitúa en un punto intermedio entre la traducción y la mediación lingüística. Y es que en las comunidades donde conviven propietarios de distintas nacionalidades, comprender qué se está votando, cuánto costará una obra o cuáles son las obligaciones de cada vecino no es solo una cuestión de idioma, también implica entender cómo funciona el complejo residencial en el que se ha comprado una vivienda. «Todo está un poco envuelto en el desconocimiento de la normativa y del idioma», resume Hymoff.