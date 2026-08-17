Agaete
Agaete acompaña a Nuestra Señora de Las Nieves en su regreso al Puerto
La imagen recorrió el trayecto desde la Iglesia de la Concepción hasta el Puerto de Las Nieves, acompañada por vecinos y visitantes y por la Agrupación Musical Guayedra
Agaete acompañó este lunes a la imagen de Nuestra Señora de Las Nieves en su regreso desde la Iglesia de la Concepción hasta la ermita situada junto al mar, en el Puerto de Las Nieves, en uno de los actos que marcan la recta final de las fiestas celebradas en su honor.
Vecinos y visitantes siguieron a pie el recorrido de la imagen desde el casco de la Villa hasta el barrio costero. Uno de los momentos destacados de la jornada se produjo cuando la imagen fue girada para despedirse del casco de Agaete, gesto que fue recibido con un prolongado aplauso de los asistentes.
Del casco de Agaete al Puerto de Las Nieves
La comitiva avanzó después hacia el Puerto de Las Nieves en un recorrido en el que se sucedieron las lluvias de flores, las salves, los cantos y las tracas. El acto coincidió además con la tradicional bajada de la bandera de las fiestas, uno de los símbolos que anuncian el cierre de la programación desarrollada durante el último mes en el municipio.
La música de la Agrupación Musical Guayedra acompañó durante el camino a una comitiva multitudinaria que recorrió las principales calles del barrio costero hasta la llegada de la imagen a su ermita.También participaron personas que realizaron el trayecto descalzas como parte de sus promesas religiosas.
La imagen vuelve a su ermita junto al Atlántico
Con la llegada de Nuestra Señora de Las Nieves a su ermita y el repique de las campanas quedó completado el recorrido de regreso de la imagen después de los principales actos religiosos y festivos celebrados en Agaete.
Las fiestas, sin embargo, mantienen todavía actividades previstas durante sus últimas jornadas. La programación de este lunes continúa en la plaza Rosa de los Vientos, en Las Nieves, con un concierto de la Agrupación Musical Guayedra.
Posteriormente, Olga Cerpa y Mestisay ofrecerán el espectáculo 'La Costa de los Cantares' en la explanada Nuestra Señora de Las Nieves, dentro de la programación musical con la que Agaete encara el cierre de las fiestas de 2026.
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