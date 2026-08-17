La Aldea de San Nicolás acerca a 15 jóvenes del municipio el patrimonio, la cultura y el ocio de Bilbao

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, a través de la Concejalía de Juventud que dirige Miguel Ulises Afonso, ha promovido un viaje cultural a Bilbao en el que han participado 15 jóvenes del municipio con el objetivo de acercarles al patrimonio histórico, cultural y artístico de la ciudad y ofrecerles una experiencia de convivencia y ocio educativo fuera de la isla. La actividad ha contado con la subvención de la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria.

Durante los cuatro días de estancia, del 7 al 10 de agosto, los jóvenes pudieron conocer algunos de los principales espacios y elementos que forman parte de la identidad de Bilbao, combinando visitas culturales con actividades de ocio y aventura. El programa permitió realizar un recorrido por el Casco Viejo y las conocidas Siete Calles, acercándose a la historia de lugares emblemáticos como la Catedral de Santiago, la iglesia de San Antón y el Mercado de la Ribera, además de visitar la Plaza Nueva, la Plaza de Miguel de Unamuno y el Teatro Arriaga.

La programación también permitió descubrir el Bilbao contemporáneo a través de espacios como la Gran Vía de Don Diego López de Haro, la Plaza Moyúa, la Plaza Euskadi y el entorno de la Torre Iberdrola, así como conocer el Puente de La Salve y disfrutar de las vistas sobre la ría del Nervión.

Uno de los momentos destacados del viaje fue la visita al Museo Guggenheim Bilbao, donde los participantes pudieron conocer de cerca una de las principales referencias de la arquitectura y el arte contemporáneo, además de recorrer sus diferentes espacios y contemplar algunas de sus obras más representativas.

La propuesta cultural se completó con una visita al estadio de San Mamés y el Tour San Mamés + Museo, que permitió a los jóvenes conocer la historia y las instalaciones de uno de los espacios deportivos más emblemáticos de Bilbao. Asimismo, el programa incluyó una jornada de ocio y aventura en KNS Aventura.

A lo largo del viaje, los participantes tuvieron también la oportunidad de acercarse a las tradiciones y la gastronomía local, conociendo productos y elaboraciones características como los pintxos, las gildas y diferentes dulces tradicionales.

"Este tipo de viajes ofrecen a nuestros jóvenes la posibilidad de conocer otros territorios, descubrir nuevas realidades culturales y compartir experiencias con otros chicos y chicas del municipio", ha destacado el concejal de Juventud, Miguel Ulises Afonso, señalando además que "queremos seguir impulsando actividades que combinen cultura, ocio y convivencia porque también son una herramienta para fomentar la autonomía, la participación y el enriquecimiento personal de nuestra juventud".

Asimismo, el concejal ha querido trasladar su agradecimiento a los 15 jóvenes participantes por "el buen comportamiento, la actitud y el respeto que han demostrado durante todo el viaje, representando a nuestro municipio de manera ejemplar".

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Desde el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás nos gustaría agradecer la colaboración de la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, cuyo apoyo ha permitido desarrollar esta iniciativa, así como la participación de los jóvenes y su implicación durante las distintas actividades programadas.