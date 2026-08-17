"No somos un balón, somos personas": Jinámar exige que se ejecute el ARRU para solucionar el deterioro de sus viviendas

"No estamos pidiendo limosna, pedimos que se cumpla el plan ARRU", ha declarado Manuel Cano, portavoz de los vecinos del bloque número nueve de la calle Manuel Alemán Álamo, en Jinámar, quienes hoy se han concentrado frente al Edificio de Usos Múltiples II del Gobierno de Canarias para denunciar que la segunda fase del Proyecto ARRU sigue sin ejecutarse ocho años después de su firma. El plan, que debía mejorar 389 viviendas de la zona, dejó visibles desperfectos en los pilares que sostienen el inmueble.

La segunda fase del proyecto se firmó en 2018 entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Telde. Desde entonces, las obras de reparación no se han completado, algo que los vecinos atribuyen a una parálisis administrativa que, denuncian, compromete su seguridad.

Ante la inacción por parte de las instituciones, Cano sostiene que "se están tirando la pelota". "Nosotros no somos un balón, somos personas, y muchas están enfermas", ha manifestado.

El plan contemplaba una actuación integral sobre la edificación y la urbanización, junto con una mejora del trabajo social orientada a la convivencia vecinal. Entre las obras previstas figuraban intervenciones en fachadas, juntas de dilatación, celosías metálicas y barandillas oxidadas, carpintería y cerramientos, además de la reparación de deficiencias eléctricas en ascensores y azoteas. En el bloque nueve, sin embargo, apenas queda un pilar en buen estado.

Un informe municipal reconoce el peligro

A la falta de ejecución se suma ahora la exigencia vecinal de explicaciones sobre el destino del dinero invertido. El ARRU cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros, cofinanciado por el Ayuntamiento de Telde, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y el Estado, al que se añade una aportación vecinal del 2 % de la inversión total, además del pago del recibo del agua.

Según los residentes, el Ayuntamiento de Telde llegó a emitir un informe que reconoce la peligrosidad del inmueble por "deficiencia de carga de peso". El documento se remitió al Instituto Canario de la Vivienda, dependiente del Gobierno de Canarias, cuya única respuesta fue que solo se hace responsable de las seis viviendas que posee dentro del edificio.

Manuel Cano explica que en 1983 los habitantes del inmueble fueron desalojados por un posible derrumbamiento del bloque. Esta situación se repitió en 2003, cuando hubo un terremoto de magnitud tres. Tras este acontecimiento, el bloque nueve se desplazó y se torcieron las puertas del ascensor en la primera planta, lo que obliga a los residentes a subir y bajar a pie parte de las once plantas del edificio. La situación se agrava por el perfil vecinal, pues en el bloque viven personas de hasta 86 años, muchas enfermas, para quienes subir y bajar escaleras resulta especialmente difícil.

El bloque nueve, con 44 viviendas, es el que presenta peor estado de todo el conjunto. No obstante, los vecinos advierten de que el resto de bloques, construidos en los años 70 con los mismos materiales, arrastran deficiencias similares en los cimientos, por lo que temen que el problema no se limite a un solo edificio.

Concentración este lunes

Los vecinos de Jinámar convocaron una concentración para este lunes frente al Edificio de Usos Múltiples II del Gobierno de Canarias, con el objetivo de que se escuchen sus demandas y de que sus hogares dejen de estar en riesgo de derrumbe.

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Los residentes insisten en que llevan años reclamando una solución sin obtener respuestas concretas de las administraciones implicadas, mientras el deterioro de los edificios continúa avanzando. Para ellos, la reivindicación no es solo urbanística, sino una cuestión de seguridad y salud que las instituciones han dejado en segundo plano pese a los compromisos firmados hace ocho años.