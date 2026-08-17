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Barranquillo de San Andrés y Soria inician sus fiestas patronales en honor a Inmaculada Concepción y San Andrés

Las festividades incluirán actos destacados como la Romería-Ofrenda, la Noche Parrandera 'Manolín Ramos' y la Bajada del Parrón

Imágen de la procesión Barranquillo Andrés y Soria 2025

Imágen de la procesión Barranquillo Andrés y Soria 2025 / LP/DLP

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África Tornos

Las Palmas de Gran Canaria

Los barrios del municipio de Mogán Barranquillo de San Andrés y Soria darán comienzo el próximo viernes 21 de agosto a sus fiestas en honor a Inmaculada Concepción y San Andrés. La Asociación de Vecinos de Guapil, encargada de organizar los festejos en colaboración con el Ayuntamiento de Mogán, el Cabildo de Gran Canaria y empresas privadas, presenta una programación con actos lúdicos, tradicionales, deportivos y religiosos que llegará a su fin el 30 de agosto con la procesión.

La responsable de marcar inicio de las fiestas el próximo viernes a las 21.00 horas, cuando tendrá lugar el pregón, será Nuria Ramos Vargas, que aunque no es natural de la zona, mantiene un estrecho vínculo con ambos barrios desde su adolescencia, y ha participado de forma constante en sus principales actividades y celebraciones. Tras la presentación, la noche continuará con la celebración de la gala de escala en Hi-Fi.

El sábado 22 transcurrirá la romería-ofrenda en honor a la Inmaculada Concepción y San Andrés, que parte de Soria a las 19.00 horas. La jornada terminará con una verbena que contará con la actuación de Duo Purpurina. A lo largo de la semana se desarrollarán numerosas actividades como la fiesta de los hinchables acuáticos, yincanas infantiles, las Jarras al Sol con las actuaciones de Alberto Déniz y Kilombo Improvisado y asaderos.

La noche del 28 de agosto llega la nueva edición de la Noche Parrandera 'Manolín Ramos', que dará comienzo a las 22.00 horas y contará con la parrada La Polvajera, así como con un Encuentro de Solistas. El sábado 29 tendrá lugar una de las jornadas más populares: la Bajada del Parrón acompañada por la Banda Aborigen. La celebración precederá a la Verbena de Amanecida, con las actuaciones del Grupo Una Más y Estrella Latina.

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El calendario llegará a su fin el domingo 30 de agosto, cuando tendrá lugar la celebración de la eucaristía, que dará comienzo a las 12:.30 horas, y la posterior procesión por las calles de Barranquillo Andrés y Soria. El día contará a su vez con numerosas actividades; los vecinos y vecinas compartirán una comida popular y disfrutarán del tradicional 'Baile de Solajera', que contará con Nueva Imagen y su Bandurria. El broche final lo pondrá la actuación humorística de los y las jóvenes de Barranquillo Andrés y Soria.

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